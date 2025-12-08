Волосы не спасут: какие болезни грозят тем, кто ходит зимой без шапки

Отказ от шапки зимой грозит простудой и невралгией

Многие считают шапку зимой необязательным аксессуаром, предпочитая стиль или капюшон — такое пренебрежение может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, далекими от банальной простуды. Врач-терапевт Святослав Крупенин в интервью Газета.ру подробно объяснил, какие риски несет отказ от головного убора в мороз.

На холоде сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло, но это имеет и негативные последствия.

«Регулярное переохлаждение снижает как местный иммунитет, так и общий, что в результате приводит к простудным заболеваниям, обострению хронических заболеваний», — предупреждает эксперт.

Одним из самых мучительных осложнений является невралгия тройничного или лицевого нерва.

«Проявляется она внезапной приступообразной болью, часто характеризующейся как „прострел“, затрагивающей только одну сторону лица», — отметил Крупенин.

Это состояние требует длительного лечения и проще предотвращается простым утеплением головы.

Уши — особенно уязвимая зона.

«Наши ушные раковины имеют слабое кровоснабжение, практически не имеют подкожно-жировой клетчатки, поэтому сильнее подвержены переохлаждению», — пояснил врач.

Частым последствием становится отит, к которому могут присоединиться синусит или ангина. Крупенин развеял популярный миф.

«К слову, длинные волосы не могут защитить уши, защищает уши только головной убор».

Холод губительно действует и на волосы. Спазм сосудов лишает луковицы питания, из-за чего волосы становятся тусклыми, ломкими, начинают выпадать.

Так что отказ от шапки зимой может обернуться проблемами с шевелюрой весной.

Универсального температурного правила нет, но есть четкие ориентиры.

«При температуре ниже нуля градусов шапка нужна обязательно. Но если погода ветреная или влажная, взрослому человеку без хронических заболеваний головной убор нужен уже при температуре ниже +5°C», — резюмировал специалист.

Простая мера предосторожности может уберечь от серьезных заболеваний.

