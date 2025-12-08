С 2026 года в России обяжут привести к нормам новые частные дома в Подмосковье

В строительной сфере вводят более жесткий контроль. Изменения затронут владельцев загородной недвижимости. Пока только в Подмосковье.

По новым правилам — возведение домов должно соответствовать четким нормам, которые помогут исключить самовольное строительство и нарушения, которые часто приводят к конфликтам между соседями и портят общий облик поселков. В тонкостях нововведения разбирался корреспондент «Известий» Павел Проломов.

В воде утопает весь огород, а все из-за того, что часть крыши соседского дома выходит на территорию Любови Силантьевой. Но такое близкое расположение только отдаляет.

«Я уже кричала через забор: „Возьму болгарку, сама отпилю“. Это все провалы закрытые. Там провалы, тут яма образовывается. Тоже скоро провалимся. Огород гниет», — говорит жительница самарского села Кинель-Черкассы Любовь Силантьева.

Но на все беды хозяйки у соседа уже 10 лет один ответ.

«Это не я строил. Это все было уже построено», — утверждает он.

С 1 января следующего года конфликты на этой почве могут уйти в историю. В начале декабря в первом чтении Госдума приняла законопроект, по которому строительство всех зданий на частном участке должно соответствовать строгим требованиям.

Минимальный отступ от границ земельного участка для жилого дома — три метра, в случае с хозяйственными постройками, например баней, — один. Есть и другие ограничения: не выше трех этажей. А также застраивать разрешено не более 40% от всей площади участка.

Точный набор правил зависит от конкретной зоны. Все будет указано в градостроительном плане земельного участка, который автоматически придет на «Госуслуги» в течение месяца после покупки земли. Это станет своеобразной инструкцией для застройки, где, помимо прочего, показаны проходящие через участок коммуникации.

«Если объект соответствует, значит кадастровый инженер выполняет свои работы, делает технический паспорт объекта, и вы его регистрируете в Росреестр», — пояснил заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, инициатор законопроекта Сергей Колунов.

А если отклонения есть, то обладателю участка в регистрации постройки отказывают. Формально жилой дом может стать самостроем, который нельзя ни продать, ни завещать, ни еще как-то им распорядиться.

«Будут выдаваться градостроительные планы в соответствии с соответствующими действующими законодательствами. И там будут указаны как раз минимальные требования. Основания для обжалования данных планов будут просто отсутствовать», — заявил юрист Вадим Рождественский.

Инициаторы закона уверяют: такая система наведет порядок в первую очередь в противопожарной безопасности. Нередко из-за расположения строений стык в стык огонь моментально переходит на соседние участки. Вот только попытка решить одну проблему может разбиться о другую, куда более насущную.

«Бывают ситуации, когда в едином государственном реестре недвижимости просто отсутствуют границы земельного участка. С 1 марта текущего года вступил в силу новый закон, согласно которому теперь сделки с таким земельным участком, у которого вообще нет границ, невозможно провести», — отметил преподаватель кафедры землеустройства и кадастров Московского государственного университета геодезии и картографии Закир Косаруков.

Выходит, если границы в плане участка не соответствуют его реальному межеванию, то и выполнить новые требования к застройке не получится. Трехметровый отступ «на земле» может серьезно отличаться от такового «на бумаге». Едва ли решит инициатива и заявленную проблему «соседских войн». Ведь разгореться они могут даже не из-за территориальных прений.

Пока инициатива будет запущена как трехлетний эксперимент в Подмосковье и только для участков, где еще нет домов. Сами требования давно прописаны в градостроительном кодексе, но теперь их обойти не получится. Однако в условиях разрозненной инфраструктуры, проблем с разделами кадастровых участков и бесконечных конфликтов между соседями правило «строить по линейке» может оказаться не спасением, а еще одной преградой для тех, кто мечтает о собственном доме.