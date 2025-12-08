Центробанк снял ограничения на переводы за границу

Эфирная новость 17 0

Как складывается ситуация на валютном рынке?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Центробанк сегодня отменяет ограничения — на перевод денег за рубеж для россиян,  а также для физических лиц-нерезидентов из дружественных стран.

Регулятор объясняет решение «стабильной ситуацией на валютном рынке». Ранее действовал лимит: за границу можно было отправлять не более 10-ти тысяч долларов в месяц. Или такую же сумму, но в другой валюте. При этом ограничения для резидентов недружественных стран остаются. Размер перевода не должен превышать суммы их зарплаты. Неизменно и главное требование — цель перевода должна быть понятной и подтвержденной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:04
Гравюры Матисса и Портинари украли из библиотеки Сан-Паулу
15:55
Центробанк снял ограничения на переводы за границу
15:46
«Единая Россия» передала бойцам СВО партию оружия для борьбы с БПЛА
15:30
Россияне не пострадали? Что известно о конфликте между Таиландом и Камбоджей
15:18
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
15:16
«Это забавно»: женщина с двумя влагалищами рассказала об интимной жизни

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
«Оливье» признан самым дорогим новогодним салатом в России
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео