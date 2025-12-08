Центробанк снял ограничения на переводы за границу
Как складывается ситуация на валютном рынке?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; 5-tv.ru
Центробанк сегодня отменяет ограничения — на перевод денег за рубеж для россиян, а также для физических лиц-нерезидентов из дружественных стран.
Регулятор объясняет решение «стабильной ситуацией на валютном рынке». Ранее действовал лимит: за границу можно было отправлять не более 10-ти тысяч долларов в месяц. Или такую же сумму, но в другой валюте. При этом ограничения для резидентов недружественных стран остаются. Размер перевода не должен превышать суммы их зарплаты. Неизменно и главное требование — цель перевода должна быть понятной и подтвержденной.
