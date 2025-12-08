Против председателя районного суда Ростова-на-Дону возбудят уголовное дело

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Согласно полученным данным, Коблеву обвинят в получении семи взяток в крупном размере и одну — в особо крупном. А также в трех эпизодах воспрепятствования правосудию и вынесении заведомо неправосудного приговора.

Известно также, что Коблева уже является фигурантом другого уголовного дела и находится под стражей.

Данное решение квалификационной коллеги позволяет расширить ее уголовное преследование.

