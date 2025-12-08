Против председателя районного суда Ростова-на-Дону возбудят уголовное дело

Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 87 0

Высшая квалификационная коллегия судей дала на это действие свое разрешение.

Уголовное дело против судьи Елены Коблевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Согласно полученным данным, Коблеву обвинят в получении семи взяток в крупном размере и одну — в особо крупном. А также в трех эпизодах воспрепятствования правосудию и вынесении заведомо неправосудного приговора.

Известно также, что Коблева уже является фигурантом другого уголовного дела и находится под стражей.

Данное решение квалификационной коллеги позволяет расширить ее уголовное преследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уклоняющийся от налогов экс-судья Верховного суда России Виктор Момотов причинил ущерб государству более чем на 500 млн рублей. Эта сумма до сих пор не погашена. Кроме того, он использовал иммунитет судьи, чтобы прикрыть свои активы. Момотов оформлял приобретенную недвижимость и бизнес на доверенных и подконтрольных лиц, не декларируя при этом свой доход.

