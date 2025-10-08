Уклоняющийся от налогов экс-судья Момотов причинил ущерб государству на сумму более 500 млн рублей

Уклоняющийся от налогов отставной судья Верховного суда России Виктор Момотов причинил ущерб государству на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Останкинского районного суда Москвы.

«Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 миллионов рублей и до сих пор не погашен», — заявил прокурор.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Момотова, который просил закрыть процесс, сказав, что в деле содержатся сведения личного характера и банковская тайна.

В сентябре Генпрокуратура России потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости. Их общая стоимость составляет девять миллиардов рублей. Момотов оформлял приобретенную недвижимость и бизнес на доверенных и подконтрольных лиц, не декларируя при этом свой доход.

Кроме того, он использовал иммунитет судьи, чтобы прикрывать активы, сформированные совместно с бизнесменом Андреем Марченко. Отдельным источником дохода Генпрокуратура выделяет уход от уплаты налогов с бизнеса более чем на 500 миллионов рублей.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) 26 сентября досрочно прекратила полномочия Момотова. Потом ему ограничили выезд за границу, а также запретили открывать новые счета в банках. Такой же запрет был введен и в отношении аффилированных с ним лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что на оцененные в девять миллиардов активы отставного судьи Момотова наложили арест.

