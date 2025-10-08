Уклоняющийся от налогов экс-судья Момотов причинил ущерб государству на сумму более 500 млн рублей

Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 2 373 0

Он оформлял приобретенную недвижимость и бизнес на доверенных и подконтрольных лиц, не декларируя при этом свой доход.

Какой ущерб причинил экс-судья Момотов государству

Фото: Коротаев Артем/ТАСС

Уклоняющийся от налогов отставной судья Верховного суда России Виктор Момотов причинил ущерб государству на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Останкинского районного суда Москвы.

«Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 миллионов рублей и до сих пор не погашен», — заявил прокурор.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Момотова, который просил закрыть процесс, сказав, что в деле содержатся сведения личного характера и банковская тайна.

В сентябре Генпрокуратура России потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости. Их общая стоимость составляет девять миллиардов рублей. Момотов оформлял приобретенную недвижимость и бизнес на доверенных и подконтрольных лиц, не декларируя при этом свой доход.

Кроме того, он использовал иммунитет судьи, чтобы прикрывать активы, сформированные совместно с бизнесменом Андреем Марченко. Отдельным источником дохода Генпрокуратура выделяет уход от уплаты налогов с бизнеса более чем на 500 миллионов рублей.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) 26 сентября досрочно прекратила полномочия Момотова. Потом ему ограничили выезд за границу, а также запретили открывать новые счета в банках. Такой же запрет был введен и в отношении аффилированных с ним лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что на оцененные в девять миллиардов активы отставного судьи Момотова наложили арест.

