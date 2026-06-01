В прощении сила? Почему важно отпустить обиду на токсичных родителей

Психолог Карандина: простить токсичных родителей — не значит оправдать их поступки

Отношения с родителями не всегда становятся источником поддержки. Некоторые люди годами вспоминают детские обиды, унижения, холодность, манипуляции или жесткий контроль. Даже во взрослом возрасте такие переживания могут мешать строить собственную жизнь, отношения и семью.

При этом сама идея простить токсичных родителей часто вызывает сопротивление. Кажется, что прощение будто снимает с них ответственность и обесценивает пережитую боль. Однако семейный психолог Юлия Карандина в беседе с 5-tv.ru объяснила: прощение нужно не для того, чтобы оправдать родителей, а для того, чтобы человек сам перестал нести за собой тяжелый эмоциональный груз.

Нужно ли прощать токсичных родителей

По словам психолога, решение о прощении зависит от конкретной ситуации. Если в семье было насилие, рукоприкладство, тогда прежде всего нужно думать о собственной безопасности и дистанции.

«Если токсичные родители занимаются рукоприкладством, например, то я думаю, что здесь прощение будет сложным. А в лучшем случае, конечно же, нужно прощать родителей, постараться от них побыстрее сепарироваться», — отметила Карандина.

Сепарация в этом случае означает психологическое и бытовое отделение от родителей. Человеку важно выстроить самостоятельную жизнь, перестать зависеть от их оценок, давления и ожиданий.

Специалист советует стремиться к прощению ради себя. Постоянное возвращение к прошлому способно снова и снова погружать человека в состояние беспомощности, боли или злости.

Простить — не значит оправдать

Один из главных страхов людей, выросших в токсичной семье, связан с тем, что прощение будет выглядеть как согласие с поведением родителей. Однако психолог подчеркивает: отказ от обиды не равен оправданию жестокости, равнодушия или манипуляций.

Прощение в этом случае можно понимать, как внутреннее освобождение от постоянной связи с травмирующим прошлым.

«Простить ради себя. Это не значит оправдать. То есть, во-первых, принять то, что родители такие. Стараться с ними как можно меньше коммуницировать и идти по жизни самостоятельно», — объяснила Карандина.

Человек может перестать держаться за обиду, но при этом не обязан возвращаться в близкие отношения, если общение с родителями снова причиняет вред.

Почему иногда лучше держать дистанцию

Психолог отметила: если после встречи с родителями человек снова проваливается в старые переживания, ему стоит беречь нервную систему и ограничивать контакты.

Это особенно важно, когда родители продолжают обесценивать, давить, манипулировать, нарушать границы или отрицать причиненную боль.

В таких случаях попытка «простить и общаться как ни в чем не бывало» может только усилить внутренний конфликт.

«Если родители наносят вред, и в памяти всплывают эти воспоминания, как все это было в детстве, и человек опять проваливается в то же состояние, то здесь, конечно же, лучше поберечь свою нервную систему и как можно меньше встречаться», — сказала эксперт.

Дистанция не всегда означает полный разрыв. Для кого-то это редкие короткие встречи, для кого-то — общение только по телефону, а для кого-то — временное прекращение контакта. Главный критерий — состояние самого человека и его безопасность.

Как обида мешает жить дальше

Обида может казаться способом восстановить справедливость: человек будто хранит доказательство того, что с ним поступили плохо. Но со временем это чувство начинает удерживать его в прошлом.

По словам Карандиной, непроработанная обида «тянет назад» и психологически возвращает в то состояние, в котором когда-то переживалась боль. Взрослый уже живет отдельно, работает, строит отношения, но внутри снова ощущает себя ребенком, которого не слышали или ранили.

Такая связь с прошлым может мешать принимать решения, доверять людям, спокойно реагировать на критику и чувствовать уверенность в себе. Человек продолжает мысленно спорить с родителями, доказывать им свою ценность или ждать признания, которого может никогда не получить.

Прощение в этом смысле становится способом перестать отдавать прошлому власть над настоящим.

Карандина подчеркнула, что обида является одним из самых разрушительных чувств. По словам эксперта, длительное накопление таких переживаний может отражаться не только на психике, но и на здоровье.

«Обида — это вообще страшное чувство, которое тянет за собой многие болезни. Как говорят, рак обычно бывает у очень обидчивых людей. Причем нередко», — заявила психолог.

Какие методы помогают проработать обиду

Самостоятельно отпустить тяжелые чувства бывает сложно, особенно если травмирующий опыт длился годами. В таких случаях может помочь работа со специалистом.

Карандина назвала среди возможных методов телесно-ориентированную терапию и гештальт-терапию.

Один из подходов, который используется в психологической практике, — техника «пустого стула». Человек как бы обращается к родителю, которого представляет перед собой, высказывает накопившиеся чувства и постепенно завершает внутренний диалог.

«Это шикарная методика. Работает она на 100%. То есть человек отпускает родителя, прощает, родитель как бы просит у него прощения, и все», — рассказала психолог.

Также специалист отметила, что при работе с такими переживаниями важна готовность. Без внутреннего желания освободиться от обиды даже сильные техники могут не дать результата.

«Желание человека — это уже успешная работа над любой проблемой», — подчеркнула Карандина.

Как понять, что обида ушла

По словам психолога, главный признак проработанной обиды — отсутствие сильной болезненной реакции при контакте с родителями или воспоминаниях о них.

Если при встрече с матерью или отцом и не накрывает злость, страх, отвращение, вина или прежняя детская боль, значит, внутренний конфликт стал слабее.

«Когда человек встречается со своими родителями или с родителем, он не чувствует к ним триггер, неприязнь, неприятие. То есть, если он спокойно встречается, тогда он проработал эту проблему», — объяснила эксперт.

Если же после каждой встречи снова приходится долго отходить, прокручивать разговоры, чувствовать обиду и словно возвращаться в детское состояние, значит, травма пока еще требует внимания.

Почему прощение не отменяет границы

Даже если человек простил родителей, он не обязан соглашаться на прежний формат общения. Можно простить, но не обсуждать определенные темы. Можно помогать, но не позволять собой манипулировать. Можно относиться уважительно, но жить отдельно и не рассказывать о каждом своем решении.

Прощение — это не разрешение снова причинять боль. Это внутреннее решение больше не строить свою жизнь вокруг старой обиды.

Карандина советует по возможности сохранять уважение к родителям и помогать им, если это не разрушает самого человека. Но если контакт снова становится источником вреда, на первый план должны выходить личные границы и забота о себе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.