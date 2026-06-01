След в глухой тайге: поиски семьи Усольцевых возобновят с новыми силами

Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновят с новыми силами

Дополнительные поисковые мероприятия по делу об исчезновении семьи Усольцевых организуют в ближайшее время в Красноярском крае. Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь пропали в горной тайге почти восемь месяцев назад.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, расследование уголовного дела продолжается. Ведомство планирует новые действия, направленные на установление местонахождения семьи.

«Расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи Усольцевых продолжается. В ближайшее время будут организованы дополнительные поисковые мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Беспилотники и нейросети

Ранее поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых перешли к обследованию ранее недоступных территорий. Как сообщило издание aif.ru, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» подняли в воздух беспилотники, а полученные снимки планируют обработать при помощи нейросети.

На место исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери вновь выехали спасатели, следователи и волонтеры. Сейчас специалисты сосредоточились на участках горно-таежной местности, которые невозможно было полноценно проверить зимой из-за большого количества снега.

Представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду рассказала, что в работе задействовали современную технику. В поисковую группу вошли координатор, связист, оператор беспилотного летательного аппарата, аналитик и картограф.

«Общий трек полетов за два дня порядка 337 км, сделано 13533 фото. На месте — координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф. Группа делает фотосъемку с воздуха, обследуя территорию. Отрабатываем приоритетные направления — те, которые мы не могли обследовать зимой из-за большого количества снега», — сказала Серафима Чооду.

Собранные беспилотниками материалы предстоит внимательно изучить. По словам представителя отряда, поисковикам удалось достаточно плотно покрыть территорию съемкой именно благодаря имеющейся технике.

«Покрытие довольно плотное, но возможно оно только при наличии такой техники, как у нас», — отметила Серафима Чооду.

Что известно об исчезновении

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время поездки по Красноярскому краю. Семья отправилась к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин и после этого перестала выходить на связь.

Автомобиль Усольцевых позднее обнаружили на окраине населенного пункта — там, где семья оставила его перед маршрутом. С момента исчезновения рассматривались разные версии произошедшего, включая нападение диких животных или намеренный отъезд.

Официально основной версией остается несчастный случай. Поиски семьи Усольцевых продолжаются спустя почти восемь месяцев после их пропажи.

