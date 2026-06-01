Россия вышла в лидеры по доступности лекарств для лечения тяжелых болезней у детей
Более 30 тысяч маленьких пациентов получили помощь от фонда «Круг добра».
Фото, видео: Telegram/Фонд «Круг добра»/fund_krugdobra; 5-tv.ru
Уже более 30 тысяч детей смогли получить помощь от фонда «Круг добра». Это те, у кого врачи обнаружили одно из 110 тяжелых и редких заболеваний.
И именно благодаря организации у них появится шанс на счастливое будущее, возможность полноценно развиваться. И теперь, в День защиты детей, они говорят спасибо тем, кто поддерживает их в сложный период жизни.
Несколько лет назад 14-летнему Ярославу поставили страшный диагноз. Из-за патологий его рост остановился. Все изменилось благодаря терапии.
«Я был 112, сейчас я 132 где-то. Когда я узнал, что я вырастаю, я очень сильно обрадовался. Теперь, когда я вырос, теперь я могу спокойно доставать до домофона, нажимать на лифте седьмой этаж, могу много до чего дотягиваться», — рассказал подопечный фонда «Круг добра» Ярослав Подволоцкий.
Благодаря созданию фонда Россия вышла на лидирующие позиции в мире по доступности препаратов для лечения тяжелых и хронических заболеваний.
