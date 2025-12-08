В Швеции впервые за 15 лет прошел неонацистский марш. Об этом сообщил портал Sweden Herald. По данным издания, мероприятие организовали представители ультраправых движений.

Полиция сообщала, что в дневном факельном шествии участвовало примерно 150 человек, еще столько же находилось в центре города. Правоохранители также уточняли, что около десяти участников пытались прорваться через ограждения, после чего пятнадцать человек задержали. Ведомство подало заявление о фактах насильственных беспорядков.

Как отмечает портал, разрешение на проведение марша выдала сама шведская полиция. Попытки муниципалитета Стокгольма оспорить это решение не привели к отмене мероприятия.

СМИ уточняют, что во время шествия происходили вспышки насилия и стычки между демонстрантами. По данным журналистов, заявку на проведение акции подавал человек, связанный с нацистским «Северным движением сопротивления». Муниципалитет Сейлема пытался обжаловать решение полиции о выдаче разрешения, но получил отказ.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова осуждала случаи надругательства над памятью жертв фашизма и критиковала европейскую толерантность к возрождению нацистской идеологии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.