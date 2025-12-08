Мужчины пытались перевезти из Ленобласти в Башкирию 40 кг наркотиков

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

Полиция остановила их автомобиль на трассе М-7 и обнаружила в нем десятки тайников с запрещенными веществами.

Наркокурьеры перевозили в Башкирию 40 кг наркотиков

Фото: Telegram/МВД МЕДИА/mediamvd

В Моргаушском районе Чувашии сотрудники правоохранительных органов пресекли перевозку крупной партии наркотиков. Автомобиль с башкирскими номерами остановили на трассе М-7 для проверки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.

Двое мужчин в салоне — водитель и пассажир — изначально уверенно заявляли, что везут лишь личные вещи. Однако поведение курьеров вызвало у полиции сомнения. После детального осмотра машины выяснилось, что внутри оборудовано множество тайников. Пакеты с запрещенными веществами находились в багажнике, в салоне и даже в отсеке под капотом.

Общий вес изъятых наркотиков составил 40 килограммов. По данным расследования, задержанные — двое жителей Уфы в возрасте 36 и 37 лет — знакомы с детства. Следователи считают, что они действовали сообща и давно продумали схему доставки.

Мужчины отправились в Ленинградскую область, где забрали крупный закладочный тайник. Наркотики, как предполагается, предназначались для последующего сбыта в Республике Башкортостан. Операцию наркокурьеры завершить не успели, их остановили по пути домой, партия была изъята.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей. Следствие продолжает устанавливать все детали преступления и проверяет возможные связи фигурантов с организаторами наркотрафика.

