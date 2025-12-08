ФСБ задержала в Ростовской области 21-летнего россиянина за госизмену

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнего россиянина, которого подозревают в государственной измене и сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что на территории региона была пресечена деятельность гражданина 2004 года рождения, которого считают агентом украинских спецслужб. По данным ЦОС, задержанный установил контакт с представителем СБУ через мессенджер Telegram и согласился на конфиденциальное сотрудничество, включая оказание содействия в действиях, направленных против безопасности России.

Следствие считает, что по поручению куратора молодой человек за денежное вознаграждение поджег термошкаф базовой станции сотовой связи.

Управление ФСБ по Ростовской области возбудило в отношении задержанного уголовные дела по двум статьям: части второй статьи 205 УК РФ (террористический акт) и статье 275 УК РФ (государственная измена). Эти статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигурант дела заключен под стражу.

В ЦОС также отметили, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей терактов и диверсий через интернет, социальные сети и мессенджеры. Ведомство подчеркнуло, что сотрудничество с иностранными государствами или организациями на конфиденциальной основе влечет уголовную ответственность, включая пожизненный срок.

