Тушь из масла, помада из жира: как красились женщины в годы Великой Отечественной войны

Стремление к красоте в военные годы не потускнело, а окрасилось в цвета выживания и надежды. Да, на фронте большинство женщин состригали волосы из-за вшей и скорее мечтали о бане, нежели о пудре, но в тылу многие все же находили повод накраситься помадой.

Как девушки сохраняли женственность в годы Великой Отечественной войны?

Как красились советские женщины в годы Великой Отечественной войны

Косметика и макияж: как женщины красились в годы ВОВ. Фото: © РИА Новости / Борис Кудояров

Из-за боевых действий производство и поставки косметических средств резко сократились. Множество фабрик перевели на выпуск продукции для нужд фронта, импорт практически прекратился.

Если появлялось желание подчеркнуть красоту, приходилось проявлять невероятную изобретательность. Вместо румян в ход шли растертые ягоды и плоды, для подводки глаз использовали пастель или уголь, а свекольный сок заменял и румяна, и помаду.

В блокадном Ленинграде женщины ходили в ватниках и теплых платках, но губы красили.

«Левитан по радио говорил: „Женщины, красьте губы!“ Помада была морковно-красная, совершенно омерзительного цвета, потому что ее делали на растительных жирах. Но поколение наших бабушек сохранило верность этому цвету чуть ли не до смерти», — рассказала историк моды Мэган Виртанен KP.RU.

В условиях военного времени красная помада считалась яркой и праздничной, ее берегли для особых случаев. Особенно оригинально «изобретали» тушь: женщины получали черный цвет, смешивая угольный порошок с растительным маслом.

Акцент обычно делали либо на губах, либо на глазах, одновременно и то, и другое не подчеркивали. Макияж не был первостепенной потребностью, но он помогал сохранять чувство собственного достоинства и отвлекал от тяжелейших испытаний.

Как советские женщины сохраняли красоту в годы Великой Отечественной войны

Косметика и макияж: как женщины красились в годы ВОВ. Фото: © РИА Новости / Владимир Гребнев

Из фронтовичек с уходом повезло только работавшим в госпиталях: медсестрам, нянечкам, уборщицам, поварихам. Они могли использовать горячую воду, бинты, вату и даже спирт для растирания тела.

В зоне боевых действий омывались из лужиц, а зимой натирались снегом, поэтому обветренную и потускневшую кожу уже по возвращении скрывали за самодельной пудрой из кукурузного крахмала или рисовой муки.

Отсутствие доступа к средствам гигиены было повсеместным. Ситуация начала меняться лишь в 1944 году, когда началось освобождение оккупированных территорий и постепенно восстанавливались поставки хотя бы самых необходимых товаров.

Чем советский макияж в годы Великой Отечественной войны отличался от европейского

www.globallookpress.com / © IMAGO/Boris Lipnitzki

На Западе отношение к косметике в военное время было принципиально иным. Там макияж рассматривался как патриотический долг — существовал даже слоган «Beauty is your duty» — «Красота — твой долг».

«Если в СССР главное „оружие“ красоты была тушь, то в Европе и Америке — пудра, помада, тушь. Очень любили европейки использовать помаду как румяна. Что касается пудры, то она скрывала усталость, шероховатости лица… Война же не способствовала идеальной коже», — подчеркнул в беседе с изданием «Аргументы недели» российский визажист и стилист Захар Гринов.

Какой макияж наносили советские женщины после Великой Отечественной войны

Косметика и макияж: как женщины красились в годы ВОВ. Фото: © РИА Новости / Майя Окушко

После окончания войны спрос на косметику резко вырос. Советские женщины, годами лишенные возможности полноценно ухаживать за собой, стремились вернуть ощущение красоты.

Но дефицит косметических средств оставался острым. Самодельная тушь по‑прежнему пользовалась спросом — фабричной косметики катастрофически не хватало.

«Например, большим спросом пользовалась тушь, которую „делали“ из обувного воска… Да, из того „крема“, которым натирали кирзовые сапоги. Самодельная тушь», — уточнил Гринов.

Макияж перестал быть символом сопротивления и стал частью возвращения к мирной жизни. Однако память о том, как косметика поддерживала боевой дух женщин в тяжелые годы, осталась в истории.