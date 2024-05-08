Ничто не забыто: 10 главных фильмов о Великой Отечественной войне

В преддверии Дня Победы россияне назвали главные фильмы о Великой Отечественной войне. Эти картины стали памятниками страшного и при этом героического времени, когда совеский народ проявил смелость и самоотверженность ради будущего страны и потомков.

Накануне Дня Победы подвиг солдат воспевают в песнях и прославляют в фильмах.

«В бой идут одни „старики“»

Кадр из фильма «В бой идут одни старики», режиссер Леонид Быков, 1973 год

Военная драма Леонида Быкова о знаменитой «поющей» эскадрилье — история о смелости и самоотверженности советских солдат. В фильме рассказывают о «стариках», которые только достигли 20 лет, но уже стали опытными бойцами — они вылетают на перехват немецкой группы бомбардировщиков, отправляются в разведвылеты. «Поющей» эскадрилью прозвали благодаря концертам, которые отряд дает после участия в военных действиях и этим укрепляет боевой дух.

Режиссер картины Леонид Быков исполнил роль капитана Титаренко, которому пришлось нести ответственность за отряд. Сценарий Быков тоже написал сам — в юности Леонид мечтал стать летчиком, но выбрал актерское мастерство. Сняв фильм о подвигах советских летчиков в Великую Отечественную войну, он отдал дань юношеской мечте.

При этом Быкову снимать картину не давали — чиновники возмущались, что в картине о страшном времени солдаты «отвлекаются на пение». Тогда режиссер начал ездить с написанным сценарием по Советскому Союзу и читать фрагменты зрителям. Концерты Быкова имели успех, и отзывы дошли до руководства киностудии. Тогда картину утвердили.

«… А зори здесь тихие»

Кадр из фильма «…А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий, 1972 год

Картина снята по одноименной повести Бориса Васильева, которую в 1969-м опубликовали в журнале «Юность». В двухсерийном фильме показана судьба отряда девушек-добровольцев, которые только окончили школу и изъявили желание отправиться на защиту Родины. Их отправили к коменданту Васкову, командующему зенитчиками. Юные защитницы устроили перехват врагов и одна за другой погибли в неравном бою с немецкими диверсантами.

В картине создатели продемонстрировали готовность советских женщин жертвовать собой во благо Отечества. При чтении сценария режиссер и исполнитель главной роли Андрей Мартынов плакали, а девушки-актрисы соглашались на опасные съемочные условия, чтобы изобразить хотя бы малую часть того, что приходилось переживать защитницам на войне.

Картина получила множество наград, большое признание среди зрителей и стала классикой советского кинематографа.

«Они сражались за Родину»

Кадр из фильма «Они сражались за Родину», режиссер Сергей Бондарчук, 1975 год

В картине рассказывается о полке, который потерял в боях большое количество солдат и вынужден отступить к Сталинграду. Бойцам приходится совершать не только военные, но и нравственные подвиги — они не хотят бросать жителей местной деревни, глубоко переживают за судьбу страны и одновременно отражают мощные вражеские атаки. Вместе с тем солдаты в картине — глубокие люди, которые в тяжелые моменты вспоминают о своих и чужих семьях, проникаются братскими чувствами к боевым товарищам.

Чтобы достойно и правдоподобно показать образ советского солдата, режиссер фильма Сергей Бондарчук пригласил сниматься в «Они сражались за Родину» актеров, которые прошли через Великую Отечественную войну — Василия Шукшина, Георгия Буркова, Юрия Никулина. Для писателя и актера Шукшина эта картина стала последней — он не успел доиграть своего героя Лопахина и умер во сне. В оставшихся сценах сыграл однокурсник Шукшина Юрий Соловьев, а озвучил Игорь Ефимов.

«Иди и смотри»

Кадр из фильма «Иди и смотри», режиссер Элем Климов, 1985 год

Фильм по праву считают самым жестоким среди картин на военную тему. В «Иди и смотри» идет речь о деревенском мальчике Флере, который уходит в партизанский отряд. За два дня подросток видит ужасы, которые враги вытворяют на родной земле — убивают мать и младших сестер мальчика, расстреливают сарай, измываются над пленными, сжигают села. К концу картины Флера превращается в измученного, морщинистого старика в теле мальчика — так на него повлияли ужасы войны.

Фильм снял Элем Климов. Режиссер родом из Сталинграда в детстве видел немецкие бомбардировки. Увиденное так сильно отложилось в его памяти, что он считал своим долгом снять картину и рассказать потомкам о страшном периоде в истории. В качестве основы для «Иди и смотри» послужила и «Хатынская повесть» Алеся Адамовича об оккупации и геноциде в военные годы.

Сценарий фильма постоянно меняли, создатели изобразили лишь малую часть страшных сцен, не стали показывать весь ужас, который творили гитлеровцы. И все же картина получилась жестокой, сложной для просмотра, но правдивой. По словам Климова, в некоторых странах он показался столь шокирующим, что во время сеанса дежурили кареты скорой помощи.

«Офицеры»

Кадр из фильма «Офицеры», режиссер Владимир Роговой, 1971 год

Фильм охватывает временной период с 1920-х до 1960-х. Но основные герои картины — два офицера, которые совершают подвиги и становятся настоящими героями. Один из них, Алексей Трофимов, до войны обзавелся семьей. В боях он не только защищал честь Родины, но и бился с врагами за жизни супруги, сына и внука. Через историю Алексея Трофимова рассказали о подвигах трех поколений — офицера, сына-танкиста, погибшего в сражении, и внука, который позже демонстрировал унаследованный от предков героизм.

В то же время доблестный офицер Иван Варавва проявил свои лучшие качества ради защиты страны, добился звания генерал-полковника и, по сути, отдал молодость не семье, а блестящей карьере. В честь верного друга и защитника Родины Алексей Трофимов назвал внука Иваном. Его Варавва встречает в конце фильма

Исполнитель роли Трофимова Георгий Юматов сам прошел через Великую Отечественную войну. А вот Василию Лановому к началу ВОВ было всего семь лет. Актеры так хорошо исполнили роли, что стали любимыми у миллионов россиян. Картину считают одной из лучших в советском кино, а офицерам Трофимову и Варавве открыли памятник в Москве.

«Семнадцать мгновений весны»

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссер Татьяна Лиознова, 1971 год

Военная драма рассказывает о советском разведчике Максиме Исаеве, которого внедрили в высшую власть нацистской Германии. Исаев действовал под псевдонимом Макс Отто фон Штирлиц, выполнял задание по срыву переговоров между нацистской Германией, Великобританией и США.

В «Семнадцать мгновений весны» показаны характеры не только Исаева, но радистки Кэт, которая служила под прикрытием во время беременности, и ученого Плейшнера, который погиб, защищая секретную информацию.

В картине снялись ведущие советские актеры Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Олег Табаков. После премьеры фильма они получили звания народных артистов СССР. А зрители восхищались не только высоким профессионализмом актеров, но и их умением погрузиться в персонажа. Так, Олегу Табакову, который перевоплотился в начальника политразведки Шелленберга, приходили письма с благодарностями от родственников деятеля.

«Судьба человека»

Кадр из фильма «Судьба человека», режиссер Сергей Бондарчук, 1959 год

Фильм снят по одноименному рассказу Михаила Шолохова. Речь идет о шофере Андрее Соколове, который на войне попадает в плен, переживает ужасы нацистского концлагеря, оказывается приговоренным к расстрелу, но чудом возвращается к советским солдатам. На психику Соколова влияет и то, что жена и обе дочери погибли во время бомбежки, пока он был в плену, а сын погиб на фронте. Несмотря на пережитые ужасы, Соколов остался мужественным, добрым и милосердным человеком. После войны он усыновил мальчика, который остался сиротой.

Режиссер фильма Сергей Бондарчук прошел через Великую Отечественную войну сам. Зрители считают «Судьбу человека» одной из самых пронзительных и трогательных картин о человеке, который даже с ужасами войны не утратил способность любить.

«Баллада о солдате»

Кадр из фильма «Баллада о солдате», режиссер Григорий Чухрай, 1959 год

Картина Георгия Чухрая — скорбная история в память о советских солдатах, которые погибли в Великой Отечественной войне. Девятнадцатилетний связист Алексей Скворцов подбил два немецких танка и заслужил орден, но вместо высокой награды попросил отпуск, чтобы навестить мать. В коротком отпуске боец познакомился с одноногим фронтовиком, встретил любовь своей жизни, стал свидетелем бомбардировки и наконец добрался до матери. Он обещал ей вернуться с войны.

Как и другие солдаты, Алексей мог бы построить карьеру и прожить счастливо. Но герой погиб на фронте, защищая Отечество. Многие герои войны так и не вернулись домой, к близким — и замысел режиссера был напомнить современному поколению, кому люди обязаны чистым небом над головой.

«Летят журавли»

Кадр из фильма «Летят журавли», режиссер Михаил Колотозов, 1957 год

До картины Михаила Калатозова Великую Отечественную войну в кино изображали как фронтовую жизнь. Но создатели фильма обратили внимание на «служащих тыла», которые в тяжелое для страны время продолжали работать и справлялись со страшными новостями о погибших близких.

В центре внимания — история любви Вероники и Бориса. Девушка осталась ждать любимого, который ушел на войну добровольцем. Пока Вероника ждала, узнала, что ее дом разбомблен, а родители погибли. В семье Бориса она не прижилась, пока ее любимый был сражен на войне выстрелом. Несмотря на гонения окружающих, девушка продолжала ждать любимого четыре года и не верила в рассказы о его гибели.

Картина была высоко оценена в России и других странах. Многие заграничные режиссеры и критики считают его одним из лучших фильмов не только в советском, но и мировом кинематографе.

«Освобождение»

Кадр из фильма «Освобождение», режиссер Юрий Озеров, 1968 год

Киноэпопея охватывает цикл важнейших сражений во время Великой Отечественной войны — Курскую битву, освобождение Орла и Белгорода, освобождение Польши, битву за Берлин и, наконец, штурм Рейхстага. В работе над «Освобождением» приняли участие многие актеры, которые сыграли реально существующих персонажей.

При этом важным для создателей было не только почти документально изобразить кровопролитные сражения, но показать мужество и стойкость Красной армии. Вместе с тем создатели оставили художественную линию героев, показали чувства и переживания. Картину курировал ЦК КПСС, консультировали историки и участники страшных событий.

Фильм стал монументальным среди картин, посвященных теме Великой Отечественной войны. Создатели эпопеи стали лауреатами Ленинской премии, а картину наградили Главным призом V Всесоюзного кинофестиваля.