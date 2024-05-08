Ничто не забыто: 10 главных фильмов о Великой Отечественной войне

Старые любимые кинофильмы о войне ярче остальных передают страшное время и не дают забывать о подвигах предков.
Фото: Кадр из фильма «…А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий, 1972 год
В преддверии Дня Победы россияне назвали главные фильмы о Великой Отечественной войне. Эти картины стали памятниками страшного и при этом героического времени, когда совеский народ проявил смелость и самоотверженность ради будущего страны и потомков.
Накануне Дня Победы подвиг солдат воспевают в песнях и прославляют в фильмах.
«В бой идут одни „старики“»
Военная драма Леонида Быкова о знаменитой «поющей» эскадрилье — история о смелости и самоотверженности советских солдат. В фильме рассказывают о «стариках», которые только достигли 20 лет, но уже стали опытными бойцами — они вылетают на перехват немецкой группы бомбардировщиков, отправляются в разведвылеты. «Поющей» эскадрилью прозвали благодаря концертам, которые отряд дает после участия в военных действиях и этим укрепляет боевой дух.
Режиссер картины Леонид Быков исполнил роль капитана Титаренко, которому пришлось нести ответственность за отряд. Сценарий Быков тоже написал сам — в юности Леонид мечтал стать летчиком, но выбрал актерское мастерство. Сняв фильм о подвигах советских летчиков в Великую Отечественную войну, он отдал дань юношеской мечте.
При этом Быкову снимать картину не давали — чиновники возмущались, что в картине о страшном времени солдаты «отвлекаются на пение». Тогда режиссер начал ездить с написанным сценарием по Советскому Союзу и читать фрагменты зрителям. Концерты Быкова имели успех, и отзывы дошли до руководства киностудии. Тогда картину утвердили.
«… А зори здесь тихие»
Картина снята по одноименной повести Бориса Васильева, которую в 1969-м опубликовали в журнале «Юность». В двухсерийном фильме показана судьба отряда девушек-добровольцев, которые только окончили школу и изъявили желание отправиться на защиту Родины. Их отправили к коменданту Васкову, командующему зенитчиками. Юные защитницы устроили перехват врагов и одна за другой погибли в неравном бою с немецкими диверсантами.
В картине создатели продемонстрировали готовность советских женщин жертвовать собой во благо Отечества. При чтении сценария режиссер и исполнитель главной роли Андрей Мартынов плакали, а девушки-актрисы соглашались на опасные съемочные условия, чтобы изобразить хотя бы малую часть того, что приходилось переживать защитницам на войне.
Картина получила множество наград, большое признание среди зрителей и стала классикой советского кинематографа.
«Они сражались за Родину»
В картине рассказывается о полке, который потерял в боях большое количество солдат и вынужден отступить к Сталинграду. Бойцам приходится совершать не только военные, но и нравственные подвиги — они не хотят бросать жителей местной деревни, глубоко переживают за судьбу страны и одновременно отражают мощные вражеские атаки. Вместе с тем солдаты в картине — глубокие люди, которые в тяжелые моменты вспоминают о своих и чужих семьях, проникаются братскими чувствами к боевым товарищам.
Чтобы достойно и правдоподобно показать образ советского солдата, режиссер фильма Сергей Бондарчук пригласил сниматься в «Они сражались за Родину» актеров, которые прошли через Великую Отечественную войну — Василия Шукшина, Георгия Буркова, Юрия Никулина. Для писателя и актера Шукшина эта картина стала последней — он не успел доиграть своего героя Лопахина и умер во сне. В оставшихся сценах сыграл однокурсник Шукшина Юрий Соловьев, а озвучил Игорь Ефимов.
«Иди и смотри»
Фильм по праву считают самым жестоким среди картин на военную тему. В «Иди и смотри» идет речь о деревенском мальчике Флере, который уходит в партизанский отряд. За два дня подросток видит ужасы, которые враги вытворяют на родной земле — убивают мать и младших сестер мальчика, расстреливают сарай, измываются над пленными, сжигают села. К концу картины Флера превращается в измученного, морщинистого старика в теле мальчика — так на него повлияли ужасы войны.
Фильм снял Элем Климов. Режиссер родом из Сталинграда в детстве видел немецкие бомбардировки. Увиденное так сильно отложилось в его памяти, что он считал своим долгом снять картину и рассказать потомкам о страшном периоде в истории. В качестве основы для «Иди и смотри» послужила и «Хатынская повесть» Алеся Адамовича об оккупации и геноциде в военные годы.
Сценарий фильма постоянно меняли, создатели изобразили лишь малую часть страшных сцен, не стали показывать весь ужас, который творили гитлеровцы. И все же картина получилась жестокой, сложной для просмотра, но правдивой. По словам Климова, в некоторых странах он показался столь шокирующим, что во время сеанса дежурили кареты скорой помощи.
«Офицеры»
Фильм охватывает временной период с 1920-х до 1960-х. Но основные герои картины — два офицера, которые совершают подвиги и становятся настоящими героями. Один из них, Алексей Трофимов, до войны обзавелся семьей. В боях он не только защищал честь Родины, но и бился с врагами за жизни супруги, сына и внука. Через историю Алексея Трофимова рассказали о подвигах трех поколений — офицера, сына-танкиста, погибшего в сражении, и внука, который позже демонстрировал унаследованный от предков героизм.
В то же время доблестный офицер Иван Варавва проявил свои лучшие качества ради защиты страны, добился звания генерал-полковника и, по сути, отдал молодость не семье, а блестящей карьере. В честь верного друга и защитника Родины Алексей Трофимов назвал внука Иваном. Его Варавва встречает в конце фильма
Исполнитель роли Трофимова Георгий Юматов сам прошел через Великую Отечественную войну. А вот Василию Лановому к началу ВОВ было всего семь лет. Актеры так хорошо исполнили роли, что стали любимыми у миллионов россиян. Картину считают одной из лучших в советском кино, а офицерам Трофимову и Варавве открыли памятник в Москве.
«Семнадцать мгновений весны»
Военная драма рассказывает о советском разведчике Максиме Исаеве, которого внедрили в высшую власть нацистской Германии. Исаев действовал под псевдонимом Макс Отто фон Штирлиц, выполнял задание по срыву переговоров между нацистской Германией, Великобританией и США.
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В «Семнадцать мгновений весны» показаны характеры не только Исаева, но радистки Кэт, которая служила под прикрытием во время беременности, и ученого Плейшнера, который погиб, защищая секретную информацию.
В картине снялись ведущие советские актеры Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Олег Табаков. После премьеры фильма они получили звания народных артистов СССР. А зрители восхищались не только высоким профессионализмом актеров, но и их умением погрузиться в персонажа. Так, Олегу Табакову, который перевоплотился в начальника политразведки Шелленберга, приходили письма с благодарностями от родственников деятеля.
«Судьба человека»
Фильм снят по одноименному рассказу Михаила Шолохова. Речь идет о шофере Андрее Соколове, который на войне попадает в плен, переживает ужасы нацистского концлагеря, оказывается приговоренным к расстрелу, но чудом возвращается к советским солдатам. На психику Соколова влияет и то, что жена и обе дочери погибли во время бомбежки, пока он был в плену, а сын погиб на фронте. Несмотря на пережитые ужасы, Соколов остался мужественным, добрым и милосердным человеком. После войны он усыновил мальчика, который остался сиротой.
Режиссер фильма Сергей Бондарчук прошел через Великую Отечественную войну сам. Зрители считают «Судьбу человека» одной из самых пронзительных и трогательных картин о человеке, который даже с ужасами войны не утратил способность любить.
«Баллада о солдате»
Картина Георгия Чухрая — скорбная история в память о советских солдатах, которые погибли в Великой Отечественной войне. Девятнадцатилетний связист Алексей Скворцов подбил два немецких танка и заслужил орден, но вместо высокой награды попросил отпуск, чтобы навестить мать. В коротком отпуске боец познакомился с одноногим фронтовиком, встретил любовь своей жизни, стал свидетелем бомбардировки и наконец добрался до матери. Он обещал ей вернуться с войны.
Как и другие солдаты, Алексей мог бы построить карьеру и прожить счастливо. Но герой погиб на фронте, защищая Отечество. Многие герои войны так и не вернулись домой, к близким — и замысел режиссера был напомнить современному поколению, кому люди обязаны чистым небом над головой.
«Летят журавли»
До картины Михаила Калатозова Великую Отечественную войну в кино изображали как фронтовую жизнь. Но создатели фильма обратили внимание на «служащих тыла», которые в тяжелое для страны время продолжали работать и справлялись со страшными новостями о погибших близких.
В центре внимания — история любви Вероники и Бориса. Девушка осталась ждать любимого, который ушел на войну добровольцем. Пока Вероника ждала, узнала, что ее дом разбомблен, а родители погибли. В семье Бориса она не прижилась, пока ее любимый был сражен на войне выстрелом. Несмотря на гонения окружающих, девушка продолжала ждать любимого четыре года и не верила в рассказы о его гибели.
Картина была высоко оценена в России и других странах. Многие заграничные режиссеры и критики считают его одним из лучших фильмов не только в советском, но и мировом кинематографе.
«Освобождение»
Киноэпопея охватывает цикл важнейших сражений во время Великой Отечественной войны — Курскую битву, освобождение Орла и Белгорода, освобождение Польши, битву за Берлин и, наконец, штурм Рейхстага. В работе над «Освобождением» приняли участие многие актеры, которые сыграли реально существующих персонажей.
При этом важным для создателей было не только почти документально изобразить кровопролитные сражения, но показать мужество и стойкость Красной армии. Вместе с тем создатели оставили художественную линию героев, показали чувства и переживания. Картину курировал ЦК КПСС, консультировали историки и участники страшных событий.
Фильм стал монументальным среди картин, посвященных теме Великой Отечественной войны. Создатели эпопеи стали лауреатами Ленинской премии, а картину наградили Главным призом V Всесоюзного кинофестиваля.
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