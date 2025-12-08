Мужчина привязал беременную собаку к внедорожнику и протащил ее по переулку

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Злоумышленник находился на испытательном сроке по предыдущему делу.

В США мужчина привязал беременную собаку к внедорожнику

Фото: www.globallookpress.com/Michael Ho Wai Lee

Житель американского штата Калифорния привязал беременную мальтийскую болонку к багажнику внедорожника и протащил ее по переулку. Собака погибла. Об этом сообщает People.

«Только абсолютное зло способно на столь предосудительные поступки», — заявил окружной прокурор.

По данным следствия, 58-летний мужчина закрепил веревку к парковочному столбу и затянул петлю на шее животного, после чего тронулся с места. Он ехал до тех пор, пока шея собаки не сломалась.

Преступление попало на записи камер наблюдения: мужчина вышел из машины, осмотрел тело, затем спокойно сел обратно и уехал, оставив животное умирать в переулке.

Собаку обнаружили только через несколько часов, когда сотрудник соседнего предприятия заметил труп и вызвал полицию. У шестилетнего животного были повреждены позвоночник и артерии. Следователи установили, что собака была беременной.

На момент происшествия мужчина находился на испытательном сроке по предыдущему делу о нападении. Теперь ему инкриминируют жестокое обращение с животными, а также хранение наркотиков — при задержании у него нашли несколько пакетиков запрещенных веществ. По совокупности обвинений подозреваемому грозит до 30 лет лишения свободы.

«В аду есть особое место для тех, кто жестоко обращается с животными. Это был тщательно продуманный план убийства беззащитного существа», — добавил окружной прокурор.

Расследование поручено заместителю окружного прокурора из отдела по защите прав потребителей и окружающей среды. В ведомстве подчеркнули, что каждый подобный случай будет доведен до суда и преследоваться в максимально возможной степени закона.

