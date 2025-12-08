«Несчастный случай»: мужчина оставил свою девушку умирать на вершине горы

Mirror: мужчина оставил свою девушку умирать на вершине горы

В Австрии 36-летний мужчина бросил свою 33-летнюю партнершу на горе Гроссглокнер. Об этом сообщает Mirror.

Женщина погибла во время восхождения — она замерзла насмерть при температуре около минус 20 градусов.

Смертельный подъем был зафиксирован веб-камерой, установленной для наблюдения за горой. На записи видно, как в ночь трагедии пара продвигалась к вершине. Их налобные фонари были заметны в темноте. Однако спустя шесть часов они начали садиться, а женщина стала испытывать серьезные трудности с восхождением. Мужчина подбадривал ее, но погибшая была измотана, дезориентирована и замерзла — ветер достигал 74 км/ч, а на ногах у нее были лишь мягкие зимние ботинки, неподходящие для горного рельефа.

По данным прокуратуры, спасатели пытались связаться с мужчиной, однако он, как утверждается, выключил телефон. Погодные условия стремительно ухудшались, температура продолжала падать.

Мужчина спустился один

Следствие считает, что он, будучи более опытным альпинистом, ушел за помощью, но не обеспечил партнерше никакой защиты — не оставил укрытия и не использовал аварийные термопокрывала. На камерах видеонаблюдения видно, как ранним утром мужчина спускается один. Свет фонаря его партнерши начал гаснуть из-за севших батарей.

Около 3:30 утра мужчина вышел на связь со спасателями, но затем вновь отключил телефон, сообщили прокуроры. Лишь на следующее утро поисковая команда смогла добраться до высоты, преодолев ураганный ветер. Женщину нашли мертвой под вершинным крестом, всего в нескольких десятках метров от цели.

Отрицает вину

Через адвоката он отверг обвинения, заявив, что смерть его партнерши — «трагический, роковой несчастный случай», а сам он «ушел, чтобы позвать на помощь». Суд начнется в феврале. Если его признают виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.

