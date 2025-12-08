«Единая Россия» передала бойцам СВО партию оружия для борьбы с БПЛА

«Единая Россия» совместно с фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» направила бойцам СВО новую партию вооружения. Как сообщила пресс-служба партии, груз включает гладкоствольные ружья и специальные патроны, предназначенные для поражения беспилотников.

Передача оборудования состоялась в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев рассказал, что партия собирала груз, ориентируясь на запросы военнослужащих. Он также передал бойцам благодарность, отметив их вклад и самоотверженность на линии боевого соприкосновения.

В партии подчеркнули, что вокруг нее сегодня объединяются различные партнерские структуры, включая екатеринбургский фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций». Стороны заключили соглашения о совместной работе.

Якушев заявил, что фонд объединяет как участников и ветеранов СВО, так и тех, кто по разным причинам больше не находится в строю, но продолжает содействовать общей цели и поддерживать бойцов в гражданской жизни. Он также отметил, что к инициативам могут присоединиться и другие патриотически настроенные организации.

Руководитель фонда «Ветераны СВО и КТО» Сергей Павленко, в свою очередь, подчеркнул, что каждая отправка техники является исполнением обязательств фонда и ответом на актуальные потребности подразделений. Павленко добавил, что груз, отправленный из Ростова на передовую, стал результатом постоянного взаимодействия с бойцами, что позволяет корректировать помощь и обеспечивать ее максимальную эффективность.

