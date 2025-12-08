В Австралии 11-летняя девочка смогла пережить укус одной из самых ядовитых змей

В Австралии 11-летняя девочка по имени Залли выжила после укуса тигровой змеи — одной из самых опасных и ядовитых рептилий на планете. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Инцидент произошел в парке Перта, когда ребенок катался на скутере. Девочка рассказала, что услышала шипение в траве и, посмотрев вниз, увидела змею. Как выяснилось, рептилия уже успела укусить ее за лодыжку.

«У меня жгло лодыжку. Я посмотрела на нее и увидела кровь. И сразу бросилась к маме», — вспоминала Залли.

Мать немедленно доставила ребенка в больницу. Девочка находилась под наблюдением врачей 12 часов. Медики проводили ей анализы крови каждый час, чтобы установить, попал ли яд в кровоток. В итоге выяснилось, что отравления не произошло, и угрозы для жизни нет.

Тигровые змеи относятся к семейству аспидов и распространены на юго-востоке Австралии, в Новой Гвинее, на Соломоновых островах и Тасмании. Их яд отличается высокой токсичностью, и без быстрого медицинского вмешательства смертность среди укушенных достигает 40–60%.

