В Австралии 11-летняя девочка смогла пережить укус одной из самых ядовитых змей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Школьница из Перта попала в больницу после укуса рептилии, но благодаря своевременной помощи избежала тяжелых последствий.

Самая ядовитая змея в мире

Фото: www.globallookpress.com/Gerry Pearce

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Австралии 11-летняя девочка по имени Залли выжила после укуса тигровой змеи — одной из самых опасных и ядовитых рептилий на планете. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Инцидент произошел в парке Перта, когда ребенок катался на скутере. Девочка рассказала, что услышала шипение в траве и, посмотрев вниз, увидела змею. Как выяснилось, рептилия уже успела укусить ее за лодыжку.

«У меня жгло лодыжку. Я посмотрела на нее и увидела кровь. И сразу бросилась к маме», — вспоминала Залли.

Мать немедленно доставила ребенка в больницу. Девочка находилась под наблюдением врачей 12 часов. Медики проводили ей анализы крови каждый час, чтобы установить, попал ли яд в кровоток. В итоге выяснилось, что отравления не произошло, и угрозы для жизни нет.

Тигровые змеи относятся к семейству аспидов и распространены на юго-востоке Австралии, в Новой Гвинее, на Соломоновых островах и Тасмании. Их яд отличается высокой токсичностью, и без быстрого медицинского вмешательства смертность среди укушенных достигает 40–60%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:42
«Несчастный случай»: мужчина оставил свою девушку умирать на вершине горы
17:35
«Историческая задача»: Путин о приумножении российского народа
17:27
Холод и темнота: что делает зима с нервной системой человека
17:18
Путин заявил, что изменения в сфере ЖКХ пока не очень ощутимы для россиян
17:11
Путин заявил об успешном старте 19 новых нацпроектов в РФ
16:57
Путин не исключил снижение инфляции до 6% по итогам 2025 года

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
Россияне не пострадали? Что известно о конфликте между Таиландом и Камбоджей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео