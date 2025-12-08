Сегодня Народный артист Евгений Стеблов отмечает свое 80-летие. Его называют человеком-оркестром: он играет на сцене и в кино, пишет книги, преподает. Полвека служит в Театре имени Моссовета, но при этом звездой себя никогда не считал. Популярность артисту принесла картина «Я шагаю по Москве», на пробы которой он попал случайно. Даже в свой день рождения он активно готовится к спектаклю. Корреспондент «Известий» Александр Надсадный попытался помешать, но ничего не вышло.

Этот лирический юноша со взором горящим с первых кино шагов влюбил в себя зрительниц всей страны.

«Скорее всего там сработал, ну, божий дар, моя естественность какая-то. Я достаточно органичный, конечно, артист. И я это довольно рано понял», — рассказал народный артист России Евгений Стеблов.

Когда 18-летний Саша Шаталин шагал по Москве, все видели в импульсивном и трогательном киногерое своего парня с соседнего двора, которому можно доверять.

«Он очень обаятельный. Я понимаю, что обаяние — это тоже свойство таланта, потому что, если человек талантливый, он обязан быть обаятельным», - рассказал народный артист РСФСР Александр Калягин.

Сегодня Народному артисту Евгению Юрьевичу Стеблову — 80 лет, но силу его обаяния чувствуешь сразу, как только перешагиваешь порог его уютной квартиры.

Первая роль стала счастливым билетом в профессию, с нее началась и крепкая дружба с партнером по фильму, режиссером Никитой Михалковым. Их дружба длиною в 60 лет продолжается до сих пор.

«Это поразительный, трогательный, талантливый человек. Причем многогранно одаренный, и мало кто поверит, что это мой первый сценарист, потому что мою первую курсовую работу я снимал по его рассказу», - вспоминал режиссер Никита Михалков.

Евгений Стеблов родился в победном 1945 году, в семье инженера и учительницы. Тогда его семья жила возле Рижского вокзала, недалеко от Марьиной рощи. В послевоенные годы во дворах в моде были не интеллигентные разговоры, а кулаки.

«Вот когда вповалку драка идет какая-то, очень часто было так, что кто-то говорил из них: „Этого не бить“. Вот меня не били никогда», — рассказал народный артист России Евгений Стеблов.

Ребенком он увидел магию в кукольном театре, написал письмо Сергею Образцову, и знаменитый руководитель театра кукол пригласил его в свои мастерские. Делать актеров из тряпок было настоящим счастьем.

«Для верующего человека я все-таки пытались быть верующим. Сама жизнь — это счастье», — рассказал народный артист России Евгений Стеблов.

Так легко и иронично сыграть несчастного зятя Игрька мог только по-настоящему счастливый семьянин. Евгения Стеблова обожали женщины, а он был предан только одной. Со своей Татьяной он прожил 38 счастливых лет.

«И я всегда был верным мужем, мне это не интересно. Мне не интересно изменять своей любимой женщине, мне это не интересно», — рассказал народный артист России Евгений Стеблов.

Когда не стало его любимой супруги, ушел в монастырь и единственный сын Сергей. Пустоту в доме он заполнял работой.

Народную любовь и актерскую популярность Евгений Стеблов получил благодаря кино, но театральная сцена для народного артиста всегда оставалось главной. С театра все начиналось и продолжается по сей день.

Сегодня именитый юбиляр делится своим талантом с учениками и на сцене, и в актерской мастерской.

«Он из тех, кто способен самостоятельно делать роль. То есть он один из немногих актеров, которые являются авторами своих ролей», - рассказал заслуженный артист России Александр Яцко.

Авторство живет в актерском сердце Евгения Стеблова всю жизнь. Свой писательский дар он зарывать не стал. Народный артист издал несколько книг и продолжает свой разговор о главном и со зрителями, и с читателями.