Тот самый вкус: как найти идеальный майонез для оливье

При покупке майонеза необходимо внимательно изучать его состав

Чтобы найти идеальный майонез к новогоднему «Оливье» в магазине, важно внимательно читать состав. Хороший майонез, как правило, делают из качественных компонентов. Об этом сообщили в aif.ru.

Основными компонентами классического соуса считаются яйца или яичный порошок, растительное рафинированное и дезодорированное масло, горчичный порошок, уксус и соль. На масле экономить нельзя, поскольку майонез — это эмульсия масла в воде, и его в составе должно быть не менее 67%.

Также исследование aif.ru показало, что, например, в советском «Провансале» содержится заметное количество белка, а именно не менее 2,3%. Однако, придя в магазин, найти соус с таким же содержанием этого вещества не получилось.

«В современных соусах его не было больше 0,3-0,4%. То есть яичных компонентов в них кладут теперь в 6-8 раз меньше, чем в советский „Провансаль“. Это большая экономия, во-первых. И существенный вред для нас из-за недополучения полноценного качественного белка, фосфолипидов и витаминов», — говорится в материале.

Из этого был сделан вывод, что попробовать настоящий классический майонез вы можете, приготовив его самостоятельно. Однако, если не хотите заморачиваться, то просто обращайте внимание на состав.

«Вот примерно так он выглядит у типичного современного и вполне натурального майонеза: растительное масло, вода, сахар, яичный желток, соль, уксус, горчичное масло», — отметили в публикации.

