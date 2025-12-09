Тот самый вкус: как найти идеальный майонез для оливье

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

На что обратить внимание при покупке соуса?

Как выбрать хороший майонез для оливье

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Anton Dobrea

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При покупке майонеза необходимо внимательно изучать его состав

Чтобы найти идеальный майонез к новогоднему «Оливье» в магазине, важно внимательно читать состав. Хороший майонез, как правило, делают из качественных компонентов. Об этом сообщили в aif.ru.

Основными компонентами классического соуса считаются яйца или яичный порошок, растительное рафинированное и дезодорированное масло, горчичный порошок, уксус и соль. На масле экономить нельзя, поскольку майонез — это эмульсия масла в воде, и его в составе должно быть не менее 67%.

Также исследование aif.ru показало, что, например, в советском «Провансале» содержится заметное количество белка, а именно не менее 2,3%. Однако, придя в магазин, найти соус с таким же содержанием этого вещества не получилось.

«В современных соусах его не было больше 0,3-0,4%. То есть яичных компонентов в них кладут теперь в 6-8 раз меньше, чем в советский „Провансаль“. Это большая экономия, во-первых. И существенный вред для нас из-за недополучения полноценного качественного белка, фосфолипидов и витаминов», — говорится в материале.

Из этого был сделан вывод, что попробовать настоящий классический майонез вы можете, приготовив его самостоятельно. Однако, если не хотите заморачиваться, то просто обращайте внимание на состав.

«Вот примерно так он выглядит у типичного современного и вполне натурального майонеза: растительное масло, вода, сахар, яичный желток, соль, уксус, горчичное масло», — отметили в публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что салат «Оливье» признан самым дорогим новогодним салатом в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака
5:43
Польша отказалась принимать мигрантов по программе ЕС в 2026 году
5:28
Тот самый вкус: как найти идеальный майонез для оливье
5:09
«Мы не тратим»: Трамп заявил, что Вашингтон больше не оказывает финансовую поддержку Киеву
4:48
Лондонский саммит еще сильнее показал несамостоятельность Зеленского
4:29
Путин призвал правительство держать курс на реализацию ключевых целей нацпроектов

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
ВСУ нанесли удары по шести районам Белгородской области
«Это выбор не мой»: Татьяна Буланова об избранницах своих сыновей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео