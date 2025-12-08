«Оливье» признан самым дорогим новогодним салатом в России

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Четыре порции классического рецепта обходятся значительно дороже большинства праздничных блюд.

Сколько стоит приготовить Оливье в 2025 году

Фото: 5-tv.ru

Классический салат «Оливье» стал самым дорогим из традиционных новогодних салатов в 2025 году: приготовить четыре порции обойдется в 576 рублей. Об этом сообщили в агентстве РИА Новости.

В состав расчета вошли 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, а также 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

На втором месте по стоимости оказался салат «Мимоза», приготовление которого стоит 295 рублей. Для него используются 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови и по 150 граммов лука и майонеза.

Далее следует «Селедка под шубой». Четыре порции обойдутся в 291 рубль. В состав входят 350 граммов сельди, два яйца, 400 граммов картофеля, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови, 100 граммов лука и 300 граммов майонеза.

Самым бюджетным салатом этого года стал «Столичный» — 269 рублей за четыре порции. Для его приготовления требуется 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца и по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка, а также 100 граммов майонеза.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве приготовили новогодний салат весом в 350 килограммов.

