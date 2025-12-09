В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Размер вычета был установлен 10 лет назад, с тех пор недвижимость подорожала.

Налоговый вычет при покупке жилья могут увеличить! Причем сразу в два с половиной раза. Такую инициативу сейчас рассматривают в Госдуме.

Пока, при ставке НДФЛ 13%, приобретая квартиру, вернуть можно 260 тысяч рублей. Если речь о процентах по ипотеке, то — 390 тысяч.

Депутаты считают, что в текущих условиях на рынке недвижимости и с высокой ключевой ставкой нормы устарели и просто не отвечают современным реалиям. А для семей с детьми эти суммы вообще ничтожно малы.

Размер вычета был установлен 10 лет назад, и за это время стоимость новостроек сильно возросла — как раз больше, чем в два раза.

