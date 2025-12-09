В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Размер вычета был установлен 10 лет назад, с тех пор недвижимость подорожала.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Налоговый вычет при покупке жилья могут увеличить! Причем сразу в два с половиной раза. Такую инициативу сейчас рассматривают в Госдуме.
Пока, при ставке НДФЛ 13%, приобретая квартиру, вернуть можно 260 тысяч рублей. Если речь о процентах по ипотеке, то — 390 тысяч.
Депутаты считают, что в текущих условиях на рынке недвижимости и с высокой ключевой ставкой нормы устарели и просто не отвечают современным реалиям. А для семей с детьми эти суммы вообще ничтожно малы.
Размер вычета был установлен 10 лет назад, и за это время стоимость новостроек сильно возросла — как раз больше, чем в два раза.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
86%
Нашли ошибку?