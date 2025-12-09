Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу по делу о продаже квартиры

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Исследование назначили после того, как певица оформила сделку под влиянием телефонных мошенников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Народная артистка РФ Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела о продаже ее квартиры, которую она оформила по указанию телефонных мошенников. Об этом говорится в судебных материалах, изученных ТАСС и относящихся к разбирательству между артисткой и покупательницей ее недвижимости Полиной Лурье.

В документах уточняется, что в ходе расследования специалисты Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева провели амбулаторное исследование состояния Долиной и подготовили заключение комиссии. Отмечается, что выводы экспертов в рамках уголовного дела никто не оспаривал, и Лурье не заявляла ходатайств о проведении повторной экспертизы. При этом содержательная часть заключения — к каким конкретно выводам пришли специалисты — в материалах не раскрывается.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что ее доверительница на момент сделки не сомневалась в дееспособности и адекватности артистки.

Ранее стало известно, что Верховный суд России назначил рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной на 16 декабря.

История получила огласку после того, как 13 августа 2024 года выяснилось, что певица стала жертвой телефонных мошенников, которые регулярно связывались с ней с территории Украины с апреля по июнь. Злоумышленники убеждали ее переводить средства на якобы безопасные счета, после чего она лишилась накоплений и продала квартиру. Позже Долина обратилась в полицию, и Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной. Это решение подтвердил Мосгорсуд, а затем — Второй кассационный суд. Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ, который теперь является последней инстанцией по данному делу.

