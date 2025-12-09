В Индонезии огромный питон сбросил фермера с мотоцикла и задушил его

В Индонезии произошел трагический инцидент: семиметровый сетчатый питон напал на фермера и убил его. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, жертвой стал 57-летний Нурдин. Он ехал вместе с супругой по дороге, проходящей через участок высокой травы, когда змея внезапно выскочила и вцепилась ему в ногу. Удар оказался настолько сильным, что мужчина потерял равновесие и упал с мотоцикла. В следующее мгновение питон обвился вокруг его тела и начал душить.

Жена фермера побежала за подмогой в ближайшую деревню. Однако, когда сельчане добрались до места происшествия, Нурдин уже не подавал признаков жизни. Чтобы освободить его тело, людям пришлось разрубить змею на части.

Сетчатые питоны широко распространены в Южной и Юго-Восточной Азии и относятся к числу самых крупных змей на планете. В научных источниках упоминаются особи длиной около десяти метров, хотя официальные данные подтверждают экземпляры примерно семиметровой длины — змей такого же размера и напал на фермера.

