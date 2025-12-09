В Ноябре заметно выросло число россиян, оформивших самозапрет на кредиты

Число оформивших самозапрет на кредиты россиян выросло в ноябре

В ноябре в России существенно увеличилось число граждан, которые подали заявления на самозапрет оформления кредитов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По информации НБКИ, количество таких обращений выросло на 16,8% по сравнению с октябрем и достигло примерно 1,58 миллиона. В ведомстве отметили, что граждане все чаще используют механизм самоблокировки, чтобы защититься от действий мошенников.

Также сообщается, что за первые десять месяцев 2025 года число жалоб на кибермошенничество снизилось более чем на 24% относительно аналогичного периода прошлого года. В статистику включены обращения о спорных ситуациях при заключении кредитных договоров и о несанкционированных списаниях, совершенных третьими лицами.

Регулятор ежеквартально проводит анализ деятельности крупнейших кредитных организаций, уделяя особое внимание объемам мошеннических операций. В рамках программы на первый квартал 2026 года планируется изучить статистику за заключительный период 2025 года. При подготовке нового обзора специалисты намерены учитывать обновленные инструменты, направленные на борьбу с цифровыми финансовыми преступлениями.

В ведомстве отметили, что многие граждане устанавливают самозапрет не только в качестве защиты от мошенников, но и как способ избежать импульсивных расходов. Там подчеркнули, что эта тенденция служит показателем роста финансовой грамотности и общей культуры обращения с деньгами.

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в комментарии «Известиям» сообщил, что напрямую связывать снижение мошенничества с механизмом самозапрета пока сложно. Однако он указал, что после 1 марта количество жалоб на подобные схемы заметно уменьшилось, что может свидетельствовать о положительном влиянии новых инструментов.

