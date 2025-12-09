В Гонконге комментатора арестовали за подстрекательские посты о пожаре в Тай По

Суд Гонконга взял под стражу местного политического комментатора Вонга Квок-нгона, известного под псевдонимом Вонг Он-инь, по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Об этом сообщает South China Morning Post.

Следствие утверждает, что мужчина размещал в соцсетях подстрекательские материалы, среди которых оказались и комментарии о крупном пожаре в Тай По.

По данным правоохранительных органов, Вонг стал первым, кого привлекли к ответственности за публикации, сделанные после трагедии в жилом комплексе Wang Fuk Court.

В обвинении говорится, что он незаконно раскрыл детали встречи с полицией национальной безопасности 3 декабря, а с января по декабрь опубликовал на YouTube сотни роликов, которые могли разжигать ненависть к центральным и местным властям.

Ему вменяют препятствование расследованию преступлений против национальной безопасности и умышленное распространение подстрекательских материалов.

Помощник генерального прокурора Энди Ло Тин-вай отметил, что следствию необходимо изучить 15 изъятых цифровых устройств и проанализировать более 2400 видеозаписей, размещенных в соцсетях Вонга.

Пожар в жилом комплексе Tai Po — Wang Fuk Court, произошедший 26 ноября 2025 года, стал одним из самых смертоносных в истории Гонконга. В многоэтажном комплексе проживало около 4800 человек. Огонь возник на внешних бамбуковых лесах, затянутых защитной сеткой, и стремительно распространился на семь из восьми высотных зданий.

По последним данным, погибли не менее 159 человек, еще около 300 числятся пропавшими без вести. Многие жители оказались заблокированы внутри квартир, и спасательные работы продолжались несколько дней. Пожару присвоили пятиалармный уровень — это один из самых высоких классов опасности и лишь второй такой случай с 1997 года.

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушений техники безопасности при ремонте фасадов. Власти объявили трехдневный траур, а значительная часть проживавших в комплексе людей относилась к пожилой группе населения.

