«Приходилось доказывать»: единственная женщина-кардиохирург Зимбабве о работе

Единственной женщине-кардиохирургу Зимбабве приходилось доказывать профессионализм

Доктор Кудзай Каньепи уже четыре года остается единственной женщиной-кардиохирургом в Зимбабве. Она стала 12-й женщиной в Африке, получившей такую квалификацию, и признается, что путь в профессию был непростым. Ее историю передает The Guardian.

Приходилось доказывать

Учиться кардиохирургии Каньепи начала в Южной Африке, где работала среди других женщин-медиков. Но, вернувшись в Зимбабве, она попала в коллектив из четырех кардиохирургов — и все они были мужчинами.

«Сначала ко мне отнеслись скептически… люди сомневались. Мне снова и снова приходилось доказывать свою состоятельность», — рассказала Каньепи.

Как случай определил ее судьбу

Каньепи выросла в Хараре. Изначально она хотела изучать электронную инженерию, но из-за переполнения факультета ее приняли на медицинский — этот поворот определил будущую карьеру. Позже она перешла в Университет Зимбабве, чтобы получить медицинскую степень, о которой мечтала ее мать.

Учеба, беременность и работа в операционной

В 2017 году она поехала в Дурбан, чтобы пройти обучение в центральной больнице имени Инкоси Альберта Лутули. Она вспоминает, что именно тогда поняла — кардиохирургия станет ее делом жизни. Ее наставником был доктор Раджхмун Мадансейн, обучавший также и первую женщину-кардиоторакального хирурга Южной Африки Лимве Сидали. Сидали стала для Каньепи поддержкой и старшей коллегой.

Каньепи стала матерью незадолго до начала обучения и приехала на стажировку уже на девятом месяце беременности. Она говорит, что без помощи семьи, особенно матери, продолжать обучение было бы невозможно. После возвращения домой ей приходилось работать вдвое больше, чем коллегам-мужчинам, чтобы доказать свои знания и опыт.

Дискриминация остается реальностью

Тем не менее она отмечает, что и сегодня в частных клиниках некоторые врачи не направляют пациентов к ней только потому, что она женщина. По ее словам, подобное отношение и предрассудки остаются реальностью для тех, кто становится первопроходцем в своей профессии.

По словам Каньепи, даже сегодня в частных клиниках некоторые врачи избегают направлять пациентов к ней из-за предубеждений.

Она подчеркивает, что статус «первой» часто романтизируют.

«Когда люди говорят о первой женщине, они думают, что это сплошь гламур… Но всегда есть и другая сторона. Нужно уметь быть единственной», — говорит Каньепи.

Несмотря на трудности и кризис системы здравоохранения Зимбабве, Каньепи намерена оставаться в стране и работать в государственных учреждениях. Она служит в больнице Париреньятва в Хараре и обучает стажеров.

Мечта, которую она хочет воплотить

Сегодня Каньепи стремится помогать девушкам из неблагополучных районов, которые хотят стать врачами.

«Моя мечта — создать фонд, который будет помогать девушкам, желающим стать кардиоторакальными хирургами, и детям, нуждающимся в кардиохирургической помощи», — делится она.

И даже после сотен часов в операционной она не перестает восхищаться своей профессией. По ее словам, каждое вмешательство напоминает ей о величии жизни: во время операции сердце останавливают, машины берут на себя его работу, а затем оно снова начинает биться.

«Проведение операции на сердце вдохновляет… После операции сердце снова начинает биться. В этот момент ты осознаешь силу Бога», — подытоживает Каньепи.

