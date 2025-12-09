Поставлена точка: заключение судмедэкспертов о состоянии Долиной на момент сделки
Специалисты по деструктивным воздействиям представили заключения по уголовному делу о мошенничестве в отношении народной артистки.
Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev
Долина действовала под влиянием мощного психологического принуждения мошенников
Судебные экспертизы, проведенные по уголовному делу о мошенничестве в отношении народной артистки России Ларисы Долиной, подтвердили, что она стала жертвой целенаправленного и мощного психологического воздействия. Об этом сообщает 5-tv.ru, ознакомившись с судебными документами.
Выводы специалистов однозначны: злоумышленники использовали комплексное психологическое давление, которое привело к временной утрате артисткой способности критически оценивать реальность и оказать сопротивление.
Согласно судебно-психиатрической экспертизе, в период совершения преступных действий у Ларисы Долиной развилось «расстройство адаптации» на фоне целенаправленного давления мошенников.
Эксперты установили, что преступники изолировали артистку от внешнего мира, используя угрозы и апелляцию к ее ключевым ценностям — безопасности семьи и репутации. Это вызвало у потерпевшей выраженную тревогу, страх и ощущение безвыходности, лишив возможности полноценно осмысливать происходящее.
При этом эксперты подчеркивают, что ранее психическими расстройствами Долина не страдала и была полностью способна давать показания.
Политологическая (деструктологическая) экспертиза детализировала преступную схему.
Специалисты подтвердили, что мошенники применяли отработанные методы, включающие вишинг (телефонное мошенничество с использованием психологического давления), социальную изоляцию, контроль сознания, эмоциональные качели и давление на усталость жертвы.
В заключении отмечается, что психологическому отклику артистки способствовали ее личностные черты: высокая социальная ответственность, доверчивость, ориентация на ценности безопасности и напряженный график, снижающий изначальную бдительность.
Обе экспертизы сходятся в ключевом выводе: Лариса Долина является жертвой преступления, действовала в состоянии психологического принуждения и не осознавала своего содействия злоумышленникам.
Ее основным мотивом, согласно документам, было «стремление защитить себя и близких».
