Поставлена точка: заключение судмедэкспертов о состоянии Долиной на момент сделки

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 63 0

Специалисты по деструктивным воздействиям представили заключения по уголовному делу о мошенничестве в отношении народной артистки.

Действовала ли певица Лариса Долина под влиянием мошенников

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Долина действовала под влиянием мощного психологического принуждения мошенников

Судебные экспертизы, проведенные по уголовному делу о мошенничестве в отношении народной артистки России Ларисы Долиной, подтвердили, что она стала жертвой целенаправленного и мощного психологического воздействия. Об этом сообщает 5-tv.ru, ознакомившись с судебными документами.

Выводы специалистов однозначны: злоумышленники использовали комплексное психологическое давление, которое привело к временной утрате артисткой способности критически оценивать реальность и оказать сопротивление.

Согласно судебно-психиатрической экспертизе, в период совершения преступных действий у Ларисы Долиной развилось «расстройство адаптации» на фоне целенаправленного давления мошенников.

Эксперты установили, что преступники изолировали артистку от внешнего мира, используя угрозы и апелляцию к ее ключевым ценностям — безопасности семьи и репутации. Это вызвало у потерпевшей выраженную тревогу, страх и ощущение безвыходности, лишив возможности полноценно осмысливать происходящее.

При этом эксперты подчеркивают, что ранее психическими расстройствами Долина не страдала и была полностью способна давать показания.

Политологическая (деструктологическая) экспертиза детализировала преступную схему.

Специалисты подтвердили, что мошенники применяли отработанные методы, включающие вишинг (телефонное мошенничество с использованием психологического давления), социальную изоляцию, контроль сознания, эмоциональные качели и давление на усталость жертвы.

В заключении отмечается, что психологическому отклику артистки способствовали ее личностные черты: высокая социальная ответственность, доверчивость, ориентация на ценности безопасности и напряженный график, снижающий изначальную бдительность.

Обе экспертизы сходятся в ключевом выводе: Лариса Долина является жертвой преступления, действовала в состоянии психологического принуждения и не осознавала своего содействия злоумышленникам.

Ее основным мотивом, согласно документам, было «стремление защитить себя и близких».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Долина переживает хейт после скандала с квартирой.

