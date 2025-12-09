«Меня невозможно сломать»: как Долина переживает хейт после скандала с квартирой

Громкий скандал с участием Ларисы Долиной. Как разбирательства с проданной квартирой настроили против нее общественность? Чем народная артистка РФ не угодила певице Славе? Кто еще критикует исполнительницу? И как она сама реагирует на травлю в сети? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Вот как выглядит стена многоэтажного дома в Хамовниках, в котором живет Лариса Долина. Москвичи с недавних пор несут сюда домашние тапки, игрушки, ключи. И оставляют странные записки.

«Старушка-старушка, не обмани с двушкой. Старушка-старушка, не обмани с двушкой», — говорится в одной из них.

Блогер Роман Масленников заявляет: стихийный мемориал на этом месте возник неслучайно. Здесь некоторые жители столицы проводят особый ритуал накануне покупки квартир. Ведь теперь они боятся выходить на сделки. А виновата в этом якобы сама Лариса Долина. Именно артистка, по словам блогера, вызвала бурю на рынке жилья и стала неофициальным символом мутных риелторских схем.

«Мемы именно об этом и говорят. Стать символом каких-то схем — это такое себе занятие. Поэтому она попала в переплет», — отмечает Роман Масленников.

Все началось летом 2024 года, когда Лариса Долина по вине аферистов лишилась элитной недвижимости и крупной суммы денег. Неизвестные под видом спецслужб убедили певицу продать ее пятикомнатную квартиру в Хамовниках, а деньги от сделки положить якобы на безопасный счет. Покупателем квартиры стала мать-одиночка Полина Лурье. Долина перевела мошенникам полученные от нее 112 миллионов рублей.

Но когда покупательница потребовала от артистки освободить помещение и выдать ей ключи, Лариса Александровна поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию и суд.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей», — рассказала Долина.

Полина Лурье, в свою очередь, подала встречный иск. Судебная тяжба длилась больше года.

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся», — подчеркивает артистка.

И вот, наконец, суд поставил точку. Ларисе Долиной вернули недвижимость без возмещения убытков Лурье. А все мошенники понесли наказание. На днях трое участников аферы получили по семь лет лишения свободы со штрафами около миллиона рублей. Четвертый осужденный отправился в колонию общего режима на четыре года.

На рынке же после прецедента сложилась нервозная обстановка.

«Если коротко, суть в следующем: пожилой человек, который находился под влиянием злоумышленников, продает свою квартиру, передает деньги мошенникам. Осознав, что его обманули, идет в полицию, пишет заявление. Возбуждают уголовное дело, а затем в судебном порядке пенсионер признает сделку недействительной. На сегодняшний день более трех тысяч решений в пользу истцов. К сожалению, складывается такая ситуация, что покупатели остаются и без жилья, и без денег», — объясняет юрист Заур Газаев.

Схему уже окрестили «эффектом Долиной» и посвятили ей отдельную статью в интернет-энциклопедии.

Причем страдают от происходящего не только покупатели квартир. Добропорядочные продавцы не могут сбыть жилье без дополнительных проверок, как, например, певица Слава.

«Из-за одной моей в кавычках любимой певицы Ларисы Александровны Долиной я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. Мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить *** (черт. — Прим. ред.) знает куда, *** (черт. — Прим. ред.) знает зачем. Надо еще записать сделку на видео, и у тебя будет допрос, нормальный ты или нет. Просто я в полном **** (шоке. — Прим. ред.)», — говорит певица.

Возмущается не только Слава. Активисты тоже негодуют. Общественник Алексей Ярошенко призвал и вовсе объявить Ларисе Долиной бойкот.

«Люди должны подвергнуть певицу остракизму, не приглашать ее на корпоративы и не снимать в рекламе. Сохранив свое жилье, артистка сослужила очень плохую службу десяткам миллионов наших граждан, не говоря уже о Полине, оставшейся без жилья и средств», — заявляет он.

«Создав прецедент… Во имя чего? Во имя того, чтобы создать погоду в своем доме за счет обмана и ********* (надувательства. — Прим. ред.) людей?» — спрашивает шоумен Никита Джигурда.

Хотя некоторые коллеги певицы уверены: ее следует оставить в покое, ведь Долина ни в чем не виновата. Она и сама пала жертвой мошенников. Так считают, к примеру, Ксения Бородина, Ольга Орлова и Иосиф Пригожин.

«Я вообще такой человек, который, когда видит хейт, понимает, что люди таким образом привлекают к себе внимание. Они даже не заботятся о том, что чувствует тот человек, которого хейтят, и правильно ли они делают или нет. Это сиюминутный эпатаж и привлечение внимания. И мне кажется, это недостойное поведение», — подчеркивает актриса Ирина Безрукова.

Но обстановка продолжает накаляться. Зрители массово сдают билеты на концерты Долиной, с ней отказываются сотрудничать московские рестораны и парфюмерные бутики по всей стране. А один из производителей фастфуда даже решил исключить дом исполнительницы из зоны доставки.

«Выбираем сохранить адрес, доставка. На Льва Толстого можно, а на Ксеньинский переулок уже нельзя. Реально. Получается, что нельзя», — проверяет блогер Масленников.

И число недовольных растет. Многие требуют, чтобы Долина вернула деньги Полине.

«По иным делам, даже если суд признает сделку недействительной, в обязательном порядке, без воли и заявления лица, без заявления каких-либо требований применяется двусторонняя реституция. Она должна вернуть Полине то, что она получила от нее, — это деньги. У нас этого не происходит», — уточняет адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Мы не можем ничего сделать, понимаете? Кидать за это в нее, не знаю, помидоры и гнилые яблоки ни к чему, потому что вынесено судебное решение. К сожалению, оно такое. Я с ним как гражданин не согласен, но оно есть, и мы должны ему подчиниться», — отмечает адвокат Александр Добровинский.

Словом, ситуация неоднозначна. Однако многие считают: нет худа без добра. И, возможно, резонансный суд Ларисы Долиной приведет к пересмотру законов, которые в дальнейшем максимально защитят всех участников сделок от произвола и мошенничества. По крайней мере, этот вопрос уже вынесен на повестку в Госдуме, куда пригласили и певицу. Первое заседание рабочей группы состоится 17 декабря.