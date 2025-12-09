После ссоры с парнем: пропавшую модель Анжелику Тартанову нашли в реанимации

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 126 0

Родные уже спешат в медучреждение.

В Москве нашли модель Анжелику Тартанову

Фото: Фото: Instagram*/model_moskva__m

Пропавшую модель Анжелику Тартанову нашли в московской больнице

Пропавшая модель Анжелика Тартанова найдена в реанимации одной из больниц Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным инсайдера, у женщины диагностированы гематомы, ушибы и кровоизлияние. Для удаления одной из гематом Анжелике провели трепанацию черепа. Она находится в тяжелом состоянии.

Родные Тартановой искали ее две недели. Все это время она не выходила на связь. Сестры пропавшей первыми забили тревогу, они рассказали, что Анжелика «не выпускала телефона из рук». Сейчас родные пропавшей едут в медучреждение.

По словам источника, за два дня до пропажи Анжелика поссорилась с мужчиной, с которым у нее был роман. В результате женщина съехала от него.

Предварительно, ее бойфрендом является некий Дмитрий. Ему 40 лет. Как утверждают соседи Анжелики, незадолго до ее пропажи, они видели модель вместе со взрослым мужчиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве при загадочных обстоятельствах пропала 33-летняя Анжелика Тартанова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

