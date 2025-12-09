Ищут две недели: в Москве при загадочных обстоятельствах пропала модель Анжелика Тартанова

В Москве вторую неделю ищут модель Анжелику Тартанову

В Москве уже две недели разыскивают модель — 33-летнюю Анжелику Тартанову. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

О пропаже девушки рассказали ее сестры. Родственницы утверждают, что девушка никогда «не выпускала телефон из рук» и всегда была на связи с семьей, однако недавно она резко куда-то пропала и не выходит на связь.

Знакомый Анжелики из Москвы подтвердил, что девушки нет в квартире, в которой она проживала. При этом все ее личные вещи, включая телефон, документы и личный дневник, остались дома.

Последний раз ее видели с мужчиной, с которым у нее роман. По словам соседей, бойфренд был старше нее. Семья девушки не знает о нем никаких подробностей. Родственники беспокоятся, что именно он может быть причастен к пропаже Анжелики и мог что-то с ней сделать.

