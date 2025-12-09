«Простите, возраст»: Бледанс ответила на критику своей внешности

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Актриса поддержала идею ответственности за травлю публичных персон.

Бледанс ответила на критику внешности в социальных сетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эвелина Бледанс: внешность критиковать некрасиво

Актриса Эвелина Бледанс негативно относится к комментариям о своей внешности в социальных сетях. В беседе с 7Дней.ru, она призналась, что особенно болезненно воспринимает замечания от молодых пользователей, которые указывают на возрастные изменения.

Бледанс подчеркнула, что критику считает допустимой только в профессиональной сфере.

«Внешность критиковать некрасиво. Например, такой любимый у нас „эйджизм“ — это вообще ниже плинтуса! Ну не может какая-то малолетка мне, женщине 50+, писать, как у меня морщина залегла. Ну залегла у меня морщина! У меня, простите, возраст. У меня уже может морщина залечь где угодно, поэтому нельзя личные визуальные вещи так вот в лоб называть», — заявила Бледанс.

Актриса также сообщила, что поддерживает инициативу о введении ответственности за травлю и оскорбления публичных людей в интернете. По ее мнению, подобные меры необходимы, так как агрессивные высказывания в сети серьезно сказываются на эмоциональном состоянии знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эвелина Бледанс стала жертвой мошенников.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:17
«Настоящее зло»: женщина убила мать после обучения «магии» и три года скрывала тело
17:59
Интернет-магазин продавал таблетки для потенции с опасной смесью действующих веществ
17:48
«Здороваться буду»: певица Слава рассказала о своем отношении к Долиной
17:36
Владелицу китайского ресторана арестовали за кражу рыбных отходов для блюд
17:29
Все члены экипажа самолета Ан-22 погибли в результате крушения
17:20
Путин объявил о работе над вторым пакетом мер против телефонных мошенников

Сейчас читают

Как протекает менструация в космосе: что известно НАСА и какие решения ищут ученые
«Новогодний секс»: Подольская и Пресняков раскрыли планы на праздничную ночь
Ищут две недели: в Москве при загадочных обстоятельствах пропала модель Анжелика Тартанова
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео