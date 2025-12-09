«Простите, возраст»: Бледанс ответила на критику своей внешности
Актриса поддержала идею ответственности за травлю публичных персон.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Эвелина Бледанс: внешность критиковать некрасиво
Актриса Эвелина Бледанс негативно относится к комментариям о своей внешности в социальных сетях. В беседе с 7Дней.ru, она призналась, что особенно болезненно воспринимает замечания от молодых пользователей, которые указывают на возрастные изменения.
Бледанс подчеркнула, что критику считает допустимой только в профессиональной сфере.
«Внешность критиковать некрасиво. Например, такой любимый у нас „эйджизм“ — это вообще ниже плинтуса! Ну не может какая-то малолетка мне, женщине 50+, писать, как у меня морщина залегла. Ну залегла у меня морщина! У меня, простите, возраст. У меня уже может морщина залечь где угодно, поэтому нельзя личные визуальные вещи так вот в лоб называть», — заявила Бледанс.
Актриса также сообщила, что поддерживает инициативу о введении ответственности за травлю и оскорбления публичных людей в интернете. По ее мнению, подобные меры необходимы, так как агрессивные высказывания в сети серьезно сказываются на эмоциональном состоянии знаменитостей.
