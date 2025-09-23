«Я дебилка!» — Эвелина Бледанс стала жертвой мошенников

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Злоумышленники оформили на актрису несколько кредитных заявок.

Как Эвелина Бледанс стала жертвой мошенников

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс стала жертвой мошенников

Актриса Эвелина Бледанс призналась в эфире федерального канала, что стала жертвой телефонных мошенников. Инцидент произошел во время аномальной жары в Москве — Бледанс ждала, когда курьер привезет ей вентилятор.

«Я назвала код! Я дебилка! Ну что я могу сделать? В тот момент я ничего не осознала. Меня держали на крючке еще три часа!» — поделилась подробностями актриса.

По ее словам, преступники, представившись курьерской службой, выманили у нее конфиденциальные данные, а затем запугивали блокировкой счетов и уголовным преследованием.

Мошенники использовали социальную инженерию, убедив ее не связываться с банком для проверки информации. Во время трехчасового разговора злоумышленники успели оформить кредитные заявки на ее имя в нескольких финансовых учреждениях. Актрисе удалось самостоятельно отозвать все кредитные заявки на следующий день, что предотвратило финансовые потери.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда Comedy Woman и певица Надежда Ангарская лишилась московской квартиры из-за участия в финансовой пирамиде. Инцидент произошел в 2018 году, когда знакомый предложил Ангарской инвестировать сбережения в сомнительную схему. По словам звезды, она годами копила на жилье в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
«Я раком поднял всю страну»: Шура про нелегкую жизнь в 1990-е
16:59
Дима Билан сфотографировался в обнимку с таинственной незнакомкой
16:51
«Предупредительный выстрел»: что такое хенипавирус и чем он опаснее COVID-19
16:44
«Насколько это честно?»: Рита Дакота исправляет ошибку пластического хирурга
16:37
«Привела мужика домой»: младшая дочь Бородиной напугала мать
16:30
Главное — время: врач объяснил, до какого момента зуб еще можно спасти

Сейчас читают

«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год