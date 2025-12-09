Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушное отношение к людям

Президент России Владимир Путин, открывая заседание СПЧ, поблагодарил правозащитников за неравнодушие и системный подход.

"Граждане вам доверяют, ценят ваш труд. А он, знаю, непростой, ведь к вам идут с обидами, подчас и с негодованием, с возмущением, и в минуту отчаяния. Нужно обладать большим терпением, душевной щедростью, чтобы и выслушать человека, и успокоить его, и добиться справедливости — внятного, четкого результата", — сказал российский лидер.

Президент РФ отметил, что правозащитники в РФ справляются со своими задачами. За цифрами национальных целей всегда нужно видеть человека, улучшение его жизни, отметил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пообщался с героями России после церемонии награждения.

В России 9 декабря отмечают День героев Отечества. В рамках этого события в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вручения наград. После награждения президент России пригласил Героев РФ и их родственников в Александровский зал Кремля, где пообщался с ними и сделал совместные фотографии.

