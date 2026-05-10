Мир может оказаться на грани катастрофы из-за Антарктиды

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 1 970 0

Она может коснуться миллионов людей по всему миру.

К чему могут привести таяния ледников в Антарктиде

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Huang Taoming

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NС: Мир может оказаться на грани катастрофы из-за Антарктиды

Темпы таяния антарктических шельфовых ледников оказались выше изначальных прогнозов. Об этом сказано в исследовании, которое было размещено в научном журнале Nature Communications.

Один из авторов работы Цинь Чжоу заявил, что сложившаяся ситуация в Антарктиде может спровоцировать ускоренное повышение уровня моря. Он также подчеркнул, что континент остается одним из основных потенциальных источников роста уровня воды в будущем.

Кроме того, исследователи отмечают, что разрушение антарктического шельфа приведет к высвобождению одного миллиарда тонн льда, которые сейчас сдерживаются этой своеобразной преградой.

Ученые добавили, что дальнейшее исчезновение ледников может привести к поднятию уровня моря почти на 60 метров. Потенциальная катастрофа затронет миллионы людей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что гигантский ледник Туэйтса площадью около 192 тысяч квадратных километров вызвал волнения среди исследователей. Глыба в последние годы активно перемещается из-за разрушения основания. Это может привести к тому, что айсберг окажется под водой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:16
Одна кровь, один долг: внуки фронтовиков сражаются там, где воевали их деды
8:00
Главная роль — жена Гайдая: 40 лет терпения и 32 года ожидания Нины Гребешковой
8:00
В России заявили о смене позиции ЕС по украинскому вопросу
7:48
Роковое совпадение или чей‑то замысел? Почему две аварии в Москве выглядят подозрительно
7:30
Купание с риском: чем опасен пруд для любителей поплавать
7:19
На Украине закончились люди: на фронт хотят отправить госслужащих, но есть нюансы

Сейчас читают

Мир может оказаться на грани катастрофы из-за Антарктиды
«Священная война» над Красной площадью: как прошел парад Победы в Москве
Всего 15 минут в день: найден легкий способ снизить стресс и улучшить работу мозга
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео