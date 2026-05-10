На Сахалине выясняют обстоятельства смерти трех мужчин в районе мыса Крильон

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Тела были обнаружены в салоне автомобиля.

Кто убил трех мужчин в районе мыса Крильон на Сахалине

Фото: МАХ/Следком_Сахалин/id6501232772_gos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

СК: На Сахалине выясняют обстоятельства смерти трех мужчин в районе мыса Крильон

Тела трех мужчин обнаружили в салоне автомобиля в районе мыса Крильон на Сахалине. Об этом сообщили представители следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по региону в официальном канале ведомства в мессенджере МАКС. Судя по фото с места происшествия, машина была утоплена в водоеме.

Отмечается, что сотрудники Холмского межрайонного отдела начали доследственную проверку. В ходе осмотра автомобиля криминалисты не нашли признаков насильственной смерти. Обстоятельства гибели мужчин выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru писал о расправе над сотрудником фирмы микрозаймов, которого нашли мертвым в Подмосковье. По предварительным данным, тело было обнаружено в большом мешке на территории бывшего санатория в Клину — его обмотали цветными простынями и полотенцем, голову обернули еще одним мешком, а таз — полиэтиленовой пленкой, руки связали электрическим кабелем. Один из причастных к предполагаемому убийству задержан.

Также 5-tv.ru сообщал о смерти пенсионерки, ее дочери и трехлетнего внука в Калининграде. Тела были найдены под окнами многоэтажки, где семья снимала квартиру. По данным источников, у 70-летней пенсионерки была диагностирована шизофрения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:40
«Священная война» над Красной площадью: как прошел парад Победы в Москве
6:18
На Сахалине выясняют обстоятельства смерти трех мужчин в районе мыса Крильон
6:08
«Мы не знаем, что будет дальше»: лайнер с хантавирусом скитается по Атлантике
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака
5:38
«Да ладно?» — Путин удивился результатам работы «Ростеха», где выросла производительность труда
5:15
Возле аэропорта в Париже вспыхнул пожар

Сейчас читают

«День Победы — не комедийное шоу»: Путин о священности 9 Мая и попытках политизировать праздник
Опасность бессонницы: как одна ночь без сна разрушает мозг человека
Всего 15 минут в день: найден легкий способ снизить стресс и улучшить работу мозга
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео