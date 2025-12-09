Путин пообщался с героями России после церемонии награждения

Президент РФ Владимир Путин пообщался с героями России и их семьями после торжественной церемонии награждения. Кадры опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.

В России 9 декабря отмечается День героев Отечества. В честь этого праздника в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошло торжественное вручение наград.

После церемонии российский лидер пригласил героев РФ и членов их семей в Александровский зал Кремля. Там он сфотографировался с награжденными и пообщался с ними.

Перед тем как сделать совместное фото Владимир Путин кашлянул и незамедлительно получил от самого юного участника церемонии Антона Афанасьева пожелание здоровья.

«Спасибо большое», — поблагодарил президент.

Мальчик является членом семьи сержанта Никиты Афанасьева, который был удостоен звания Героя России посмертно.

Ранее 5-tv.ru писал об удивительных историях героев Отечества нашего времени. Праздник, отмечаемый 9 декабря, посвящен всем, кто совершал подвиги во имя нашей страны в самых разных эпохах, в том числе в новейшей истории.

