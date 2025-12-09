Суд продлил меры пресечения фигурантам дела о массовом отравлении лобио

Четверым обвиняемым по делу о массовом заболевании ботулизмом, вызванном салатом «Лобио» от ресторана «Кухня на районе», люблинский районный суд продлил до 1 июня меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Подсудимые проходят по части 3 статье 238 УК РФ («Производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»). При этом директору компании-производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимиру Шину также инкриминируется статья 322.3 УК РФ («Незаконная постановка на учет иностранных граждан»).

Ему, а также другим двоим фигурантам дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Под стражей находится повар «Савон-К» Карим Норматов. Установлено, что Владимир Шин незаконно зарегистрировал 31 иностранного работника по адресу своей матери. Также известно, что в прошлом году Шин закупил фасоль и поручил ее готовку и упаковку рабочему, которые не обладал для этого соответствующими знаниями. Как итог: из-за нарушений санитарных норм в продукции образовался ботулотоксин.

Затем данную фасоль купила компания «Локалкитчен», которая должна была провести необходимые проверки. Однако генеральный директор компании Антон Лозин и руководитель отдела качества Елена Машкова решили сэкономить. Из этой фасоли был приготовлен салат «Лобио», который потом продавался через «Кухню на районе» и сервис доставки «Самокат».

Около 350 человек отравились данным блюдом — из них 298 человека были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии, а 52 пострадавших избежали серьезных последствий, так как получили своевременную медицинскую помощь. Погибшими числятся два человека.

Теперь потерпевшие намерены получить компенсацию в размере более 70 миллиона рублей. Компания «Локалкитчен» на данный момент уже выплатила часть ущерба.

Ранее 5-tv.ru писал, как не отравиться готовой едой из магазина. Чтобы обезопасить свое здоровье, нужно обращать внимание не только на срок годности, но и на состав покупных блюд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.