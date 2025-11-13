Смотрим и нюхаем: как не отравиться готовой едой из магазина

Гастроэнтеролог Метелина: поврежденная упаковка — красный флаг для готовых блюд

Одной из главных подсказок безопасности употребления готовых блюд из магазина является внешний вид товара. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала гастроэнтеролог Александра Метелина.

«Часть рисков видно глазом. <…> Нужно смотреть на упаковку. Вздутые крышки, лопнувшие швы, конденсат внутри, мутный соус, подтеки — кладем обратно. Для вакуумных салатов вздутие или „слезы“ упаковки — красный флаг», — предупредила медик.

Заветренная поверхность, подсохший верх, слизистая пленка на овощах, водянистое дно и неоднородный цвет соуса — все это говорит о том, что данное блюдо может быть опасно для здоровья и лучше отказаться от его покупки, отметила эксперт.

Рекомендовала она и смотреть на срок годности. Он должен не только не истечь, но и соответствовать стандартам для ингредиентов. Например, салаты с майонезом хранятся всего несколько часов, а не дней.

Витрина тоже должна советовать. Горячие блюда лежать в месте, где температура будет не ниже 60 градусов по Цельсию, а охлажденные — в холоде. Повторное воздействие температурой недопустимо, будь то заморозка, охлаждение или разогрев, настаивала Метелина.

Стоит обратить внимание и на состав. Чем меньше в салате ингредиентов, тем меньше шанса заражения. Употребление готовых блюд с майонезом, сырой рыбой, молочными продуктами и мясом увеличивает шансы на отравление или заражение.

В кондитерских изделиях в зоне риска находятся любители крема. Такие изделия должны хранится в холоде и не иметь кислого, лимонного запаха, подчеркнула гастроэнтеролог.

Сейчас депутаты разрабатывают законопроект по запрету на производство готовых блюд внутри магазинов. По задумке, эта инициатива должна снизить количество отравлений едой и заражений.

Метелина отметила, что за последние десять лет количество заболевших от небезопасной еды в РФ снизилось примерно на 34,5%, по данным Роспотребнадзора. Однако вспышки с такими инцидентами периодически происходят. Кроме того, проводимые проверки регулярно находят в магазинных готовых блюдах превышение микробной обсемененности и кишечную палочку.

