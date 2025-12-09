Плотный, но не жесткий: россиянам раскрыли секреты идеального холодца на Новый год

Технолог Быстров: не стоит готовить холодец из мяса, которое долго хранилось

Холодец — блюдо, где результат зависит от правильного выбора мяса и технологии приготовления. Секретами создания идеального студня с Газета.ру поделился доцент кафедры индустрии питания Дмитрий Быстров.

Ключ к успеху — правильные части туши, богатые коллагеном.

«Свиные ножки дают много коллагена — желирующего вещества. Холодец, сваренный на таком мясе, получается плотным, но не жестким, и хорошо застывает. Говяжьи хвосты содержат много коллагена и желатина, которые придают бульону плотную текстуру», — объяснил эксперт.

Именно эти ингредиенты позволяют холодцу застыть естественным образом, без добавления желатина.

Быстров предостерег от распространенных ошибок.

Не подойдут жирное мясо, филе, а также части слишком молодых или старых животных: у телятины и цыпленка в костях недостаточно коллагена для желирования. Также испортит блюдо мясо, которое долго хранилось или многократно размораживалось.

Технология приготовления требует времени и терпения. Эксперт рекомендует:

Соблюдать пропорцию мяса и воды 1:2

Томить на медленном огне 5-6 часов

Остужать сначала 1-2 часа при комнатной температуре

Оставить для полного застывания минимум на 8 часов

«Остужать блюдо нужно постепенно: сначала при комнатной температуре в течение 1–2 часов (в зависимости от объема и температуры воздуха). За это время он начнет немного густеть и подготовится к финальному этапу охлаждения», — уточнил специалист.

Идеальный холодец, по словам Быстрова, — это баланс трех составляющих: правильных мясных частей, медленного томления и аккуратного охлаждения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как найти идеальный майонез для оливье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.