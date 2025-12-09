Плотный, но не жесткий: россиянам раскрыли секреты идеального холодца на Новый год

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 12 0

Какие части мяса выбрать, чтобы блюдо хорошо застыло без желатина?

Как приготовить идеальный холодец на Новый год

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Технолог Быстров: не стоит готовить холодец из мяса, которое долго хранилось

Холодец — блюдо, где результат зависит от правильного выбора мяса и технологии приготовления. Секретами создания идеального студня с Газета.ру поделился доцент кафедры индустрии питания Дмитрий Быстров.

Ключ к успеху — правильные части туши, богатые коллагеном.

«Свиные ножки дают много коллагена — желирующего вещества. Холодец, сваренный на таком мясе, получается плотным, но не жестким, и хорошо застывает. Говяжьи хвосты содержат много коллагена и желатина, которые придают бульону плотную текстуру», — объяснил эксперт.

Именно эти ингредиенты позволяют холодцу застыть естественным образом, без добавления желатина.

Быстров предостерег от распространенных ошибок.

Не подойдут жирное мясо, филе, а также части слишком молодых или старых животных: у телятины и цыпленка в костях недостаточно коллагена для желирования. Также испортит блюдо мясо, которое долго хранилось или многократно размораживалось.

Технология приготовления требует времени и терпения. Эксперт рекомендует:

  • Соблюдать пропорцию мяса и воды 1:2
  • Томить на медленном огне 5-6 часов
  • Остужать сначала 1-2 часа при комнатной температуре
  • Оставить для полного застывания минимум на 8 часов

«Остужать блюдо нужно постепенно: сначала при комнатной температуре в течение 1–2 часов (в зависимости от объема и температуры воздуха). За это время он начнет немного густеть и подготовится к финальному этапу охлаждения», — уточнил специалист.

Идеальный холодец, по словам Быстрова, — это баланс трех составляющих: правильных мясных частей, медленного томления и аккуратного охлаждения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как найти идеальный майонез для оливье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
Плотный, но не жесткий: россиянам раскрыли секреты идеального холодца на Новый год
22:50
Украина подготовит возражения к мирному плану для передачи США
22:36
«Была вынуждена»: Ольга Картункова раскрыла секреты похудения
22:18
Путин поручит представить предложения по урегулированию движения курьеров
21:59
«Пока мы у власти, проблем не будет»: Петер Сийярто о строительстве АЭС «Пакш-2»
21:46
Сомнительное предложение: туристы в Петербурге жалуются на уличных мошенников

Сейчас читают

Все члены экипажа самолета Ан-22 погибли в результате крушения
«Настоящее зло»: женщина убила мать после обучения «магии» и три года скрывала тело
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео