Избитая в Москве модель Анжелика Тартанова рассказала о проблемах с памятью

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 38 0

Девушка почти ничего не помнит о произошедшем.

Фото, видео: Фото: Instagram*/model_moskva__m; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Найденная в московской больнице модель Анжелика Тартанова, пропавшая две недели назад, находится в тяжелом состоянии и почти ничего не помнит о произошедшем. Об этом сообщает 5-tv.ru со слов пострадавшей.

«Последнее, что я помню — как оказалась в больнице», — приводит издание слова Тартановой.

По информации корреспондентов, девушка находится в тяжелом состоянии, разговаривает путанно и с большим трудом.

Ранее стало известно об исчезновении модели. Как установили правоохранительные органы, за два дня до пропажи Тартанова поссорилась со своим парнем, от которого съехала. По предварительной версии, 23 ноября знакомый жестоко избил ее, нанося удары по голове, после чего она потеряла сознание.

Позднее пострадавшую госпитализировали в одну из столичных больниц. По данным источника 5-tv.ru, в квартире, где произошло избиение, находились парень и девушка.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, как Анжелику Тартанову нашли в реанимации с многочисленными гематомами, ушибами и кровоизлиянием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:57
«Подходят двадцатилетние»: звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович о своей популярности
19:45
Москвичи перевели на помощь участникам СВО более 140 миллионов рублей
19:32
Путин предложил продумать меры по трудоустройству инвалидов в России
19:15
«Приходилось доказывать»: единственная женщина-кардиохирург Зимбабве о работе
19:02
Избитая в Москве модель Анжелика Тартанова рассказала о проблемах с памятью
18:52
«Будь здоров!» — сын Героя России Никиты Афанасьева обратился к Путину

Сейчас читают

Все члены экипажа самолета Ан-22 погибли в результате крушения
Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушное отношение к людям
«Настоящее зло»: женщина убила мать после обучения «магии» и три года скрывала тело
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео