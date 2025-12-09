«Была вынуждена»: Ольга Картункова раскрыла секреты похудения

Диана Кулманакова
Актриса обожает пиво, семечки и желтых полосатиков.

Как Картунковой удалось так похудеть

Фото: Telegram/КартунКОБРА/kartynkobra

Ольга Картункова призналась, что похудеть ей помогла травма ноги

Актриса и звезда юмористических шоу Ольга Картункова призналась, что лишний вес долгое время не мешал ей жить так, как она хотела: выходить на сцену, шутить, есть любимые блюда и оставаться собой. Однако серьезная травма ноги поставила ее перед выбором — либо здоровье, либо старые привычки. Об этом актриса рассказала в интервью рэперу Басте на его шоу «Вопрос Ребром».

«Я тебе хочу сказать, что я никогда не комплексовала. Абсолютно… Потела на сцене, тяжело было обуваться, одышка, храпение. <…> Я очень люблю еду, но если бы не травма ноги (не похудела бы. — Прим. ред.), травма ноги меня подвела, и мне сказали, что-либо вообще я лишусь ноги, либо у меня хотя бы что-то останется. <…> Я была вынуждена просто похудеть.», — призналась Картункова.

Актриса уточнила, что перелом и несколько операций — в Москве и в Израиле — заставили ее пересмотреть образ жизни. Врачи предупредили: если она не начнет снижать вес, может потерять возможность нормально ходить. Такой прогноз стал для нее решающим. Картункова рассказала, что была вынуждена заняться здоровьем.

Когда вес начал уходить, актриса впервые ощутила легкость и стала обращать внимание на то, как изменилась ее жизнь: пропала постоянная усталость, появилось желание выбирать одежду «как девочка». Она призналась, что даже покупала платья на несколько размеров меньше, чтобы иметь стимул быстрее достичь желанной формы.

Однако Картункова вспомнила, что ее вес все равно «играл», потому что роли требовали разного телосложения. Для сериала «Сеструха» ей вновь пришлось поправиться, а режиссеры даже предложили парик, чтобы она выглядела старше и массивнее. Ольга рассказала, что быстро вернула часть килограммов, «оторвавшись на разливном пиве», но следить за собой все равно продолжила.

Актриса подчеркнула, что любовь к еде никуда не делась. Она рассказала, как обожает «нальчикское певцо», «желтых полосатиков», семечки по вечерам и борщ с чесноком. Однако здоровье оказалось важнее вкусной еды.

