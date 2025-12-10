Опять удаленка? В России фиксируют всплеск «гонконгского гриппа»

На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале фиксируют наибольший рост заболеваемости гриппом.

Фото, видео: 5-tv.ru

Россиянам рекомендовали оставаться дома из-за вспышки «гонконгского гриппа»

Россиянам предложили отсидеться дома на время вспышки гриппа. За последнюю неделю число заболевших выросло в два раза. У большинства выявили штамм, получивший название «Гонконгский грипп». Для некоторых регионов рассматривается даже возможность перевода большинства сотрудников на удаленку. Но врачи говорят, что прививки обойдутся дешевле.

«Вирус оказался в этом году хитрее, и в результате эффективность вакцины именно против этой разновидности будет резко снижена. Поэтому, конечно, какие-то неспецифические меры профилактики этой инфекции хотелось бы предпринимать. Не знаю насчет ухода на удаленку, но как минимум повышение гигиены, проветривание», — рассказала биолог Антонина Обласова.

Наиболее острая ситуация сейчас на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. В Петербурге заболеваемость гриппом выросла за неделю на треть. В Москве не превышает средних значений для этого времени года.

Ранее, писал 5-tv.ru, тюменские школы перешли на дистанционное обучение с 1 декабря. Подобные меры ввели в связи с сезонной вспышкой гриппа и ОРВИ.

