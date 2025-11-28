Тюменские школы перейдут на дистанционное обучение с 1 декабря

Сергей Добровинский
Подобные меры ввели в связи с сезонной вспышкой гриппа и ОРВИ.

Где в России перейдут на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Школы Тюменской области перейдут на дистанционный режим работы с 1 декабря в связи с сезонной вспышкой гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

В регионе уже закрыта физико-математическая школа. Остальные учебные заведения будут переведены на дистанционку через два дня. Карантин в Тюменской области установят до 14 декабря.

Ранее сообщалось, что из санитарных соображений до 2 декабря приостановлена работа школы села Перевалово в Тюменском районе — там заболеваемость гриппом и ОРВИ составила 27% и оказалась самой высокой в муниципалитете. Еще раньше занятия также приостановили в корпусе школы № 92 в Тюмени.

Москва также готовится к сезону простуд.

Ранее 5-tv.ru писал, что уже более 2,5 тысячи врачей московских детских поликлиник прошли повышение квалификации на базе Кадрового центра. С сентября идет широкая кампания по вакцинации в московских поликлиниках, мобильных пунктах, школах и детсадах.

