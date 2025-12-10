Детям до 16: австралийским подросткам первым в мире запретили выход в соцсети

Австралийским подросткам решили испортить новогодние праздники и запретили сидеть в соцсетях. Теперь вести свои странички смогут лишь те, кто достиг 16 лет. Причем после проверки по биометрии. В результате, кто-то сейчас массово прощается со своими подписчиками, а кто-то грозит разжечь настоящую интернет-революцию.

Повторит ли Австралия судьбу Непала, где недавно произошло «восстание зумеров», разбиралась корреспондент «Известий» Ольга Гривенная.

«Увидимся, когда мне исполнится 16», — с такой надписью австралийские дети постят свои последние видео в социальных сетях

Утром по всей Австралии появляется новость: более миллиона аккаунтов пользователей младше 16 лет будут деактивированы. Австралия стала первой страной, которая запретила социальные сети для несовершеннолетних. Онлайн-платформы обязаны выполнить закон или заплатить штраф до 30 миллионов евро. Австралийские подростки уже прошли стадию отрицания, следующая стадия — гнев.

«Подростки теряют важнейший способ общения, а вы еще и празднуете это. Как можно быть такими бесчувственными? Вы забираете у нас то, как мы общаемся с друзьями, как чувствуем связь с миром. Вы лишаете нас творческого пространства, того, что делает нас счастливыми. Это настоящее издевательство», — заявила несовершеннолетняя жительница Австралии.

«Я не вижу в этом запрете никаких плюсов, потому что даже если всех этих детей забанят на этих платформах, и они не смогут туда попасть, они просто перейдут на другую платформу, и станет еще хуже», — предсказал другой подросток-австралиец.

Две главные эмоции сейчас у детей — ярость и бешенство. Хотя некоторые уже смирились и носят траур:

«Я просто хочу сказать огромное спасибо всем, кто был со мной, кто следил за моим путем и так поддерживал меня. Я очень надеюсь, что вы не забудете меня. И, может быть, когда вам исполнится 16 или если появится какой-то обходной путь, вы сможете вернуться», — пишут в соцсетях.

И действительно, с чего вдруг появился запрет на, казалось бы, обыденные всем вещи. Подумаешь, лишний час в интернете? Исследование, заказанное правительством Австралии в начале года, показало, что 70% подростков пользуются социальными сетями и почти каждый сталкивался с вредоносным контентом, а больше половины подвергались кибербуллингу.

«Вы лучше всех знаете, каково расти среди бесконечных лент и давления алгоритмов. Используйте каникулы с умом и не забывайте проводить время с друзьями и семьей лично, а не через экран», — посоветовал премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Последние нескольких недель дети активно искали пути обхода: в основном меняли номера телефонов. Но не все так просто — оказывается, проверку они будут проходить по биометрии, то есть определять возраст только по внешнему виду будет искусственный интеллект.

«Главная сложность проверки возраста — отличить 15-летнего от 16-17-летнего. Технологии часто ошибаются, и, по оценкам экспертов, платформам и разработчикам потребуется около шести месяцев, чтобы найти самые действенные методы», — отметил профессор в области искусственного интеллекта и аналитики Дасуин де Сильва.

Запрет на использование социальных сетей для австралийских подростков оставил больше вопросов, чем ответов. Регистрироваться в соцсетях нельзя, но все, что без регистрации, смотреть можно. Если вчера было 16, а сегодня уже 17, как об этом узнает система? И как быстро дети найдут способ ее сломать?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.