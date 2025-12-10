Врач скорой помощи домогался пациентки, нуждавшейся в неотложной помощи

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Его арестовали после появления видеозаписи, на которой он совершает непристойные действия с женщиной, находящейся без сознания.

Врач скорой помощи домогался до пациентки

Фото: www.globallookpress.com/Nick White

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: врач скорой помощи домогался пациентки по дороге в больницу

В штате Флорида (США) перед судом предстанет парамедик Джеймс Мелади, которого обвиняют в домогательствах к пациентке во время транспортировки в больницу. Об этом сообщает People.

Мелади задержали после того, как в распоряжении полиции оказалось видео непристойного характера, снятое внутри машины скорой помощи. Запись была сделана во время дежурства, когда бригада везла женщину, нуждавшуюся в неотложной помощи.

«На видеозаписи видно, как Мелади, находясь при исполнении служебных обязанностей и в форме, совершает развратные действия в отношении женщины, находящейся без сознания», — сказано в публикации.

В дальнейшем расследование выявило и другие эпизоды. В марте текущего года Мелади предъявили дополнительные обвинения: полиция установила, что он похищал у пациентов кредитные карты и удостоверения личности, а затем использовал их для покупок. По данным правоохранителей, от его действий пострадали не менее трех человек.

Ранее в американском штате Мэриленд суд приговорил бывшего сотрудника ФБР к 60 годам лишения свободы за многочисленные сексуальные преступления. Как сообщает People, мужчина заманивал женщин под предлогом участия в модельных проектах, а затем насиловал их в принадлежащем ему тату-салоне.

Следствие установило, что 41-летний обвиняемый, более десяти лет работавший в Федеральном бюро расследований, пользовался вымышленными именами «Лало Браун» и «Л. Буги». Под этими псевдонимами он предлагал потенциальным жертвам участие в фотосессиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:39
В Москве врачи избавили пациентку от опухоли яичника весом более 30 кг 
12:35
По делу Ларисы Долиной провели политологическую экспертизу
12:27
Ошибка при найме привела подростка в тюрьму для убийц, где она раскрыла преступление
12:20
Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о денежных переводах
12:16
В Финляндии призвали срочно открыть границу с Россией
12:08
Елка из прошлого: советские новогодние игрушки продают за сотни тысяч рублей

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем
В Судане потерпел крушение военный грузовой самолет ВС страны Ил-76
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео