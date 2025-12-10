Врач скорой помощи домогался пациентки, нуждавшейся в неотложной помощи

People: врач скорой помощи домогался пациентки по дороге в больницу

В штате Флорида (США) перед судом предстанет парамедик Джеймс Мелади, которого обвиняют в домогательствах к пациентке во время транспортировки в больницу. Об этом сообщает People.

Мелади задержали после того, как в распоряжении полиции оказалось видео непристойного характера, снятое внутри машины скорой помощи. Запись была сделана во время дежурства, когда бригада везла женщину, нуждавшуюся в неотложной помощи.

«На видеозаписи видно, как Мелади, находясь при исполнении служебных обязанностей и в форме, совершает развратные действия в отношении женщины, находящейся без сознания», — сказано в публикации.

В дальнейшем расследование выявило и другие эпизоды. В марте текущего года Мелади предъявили дополнительные обвинения: полиция установила, что он похищал у пациентов кредитные карты и удостоверения личности, а затем использовал их для покупок. По данным правоохранителей, от его действий пострадали не менее трех человек.

Ранее в американском штате Мэриленд суд приговорил бывшего сотрудника ФБР к 60 годам лишения свободы за многочисленные сексуальные преступления. Как сообщает People, мужчина заманивал женщин под предлогом участия в модельных проектах, а затем насиловал их в принадлежащем ему тату-салоне.

Следствие установило, что 41-летний обвиняемый, более десяти лет работавший в Федеральном бюро расследований, пользовался вымышленными именами «Лало Браун» и «Л. Буги». Под этими псевдонимами он предлагал потенциальным жертвам участие в фотосессиях.

