Остались только кости: волк утащил младенца из дома, пока мать спала

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Останки ребенка позже нашли в зарослях сахарного тростника.

Волк утащил четырехмесячного младенца из дома

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Graben

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Индии волк утащил четырехмесячного младенца из дома, пока мать спала рядом

В индийском штате Уттар Прадеш зафиксирован очередной случай нападения волка на ребенка. Как сообщает The Indian Express, ночью хищник проник в дом в деревне Маллаханпурва и унес спящего четырехмесячного младенца. Мать проснулась от шума, однако успела лишь увидеть, как животное скрывается с ее ребенком.

Позднее останки младенца обнаружили в зарослях сахарного тростника примерно в одном километре от места происшествия. Это уже четвертое подобное нападение за последние десять дней в округе Кайзергандж.

Местные власти объявили о возобновлении поисковой операции. Для обнаружения хищников используют дроны с тепловизорами и фотоловушки. Жителей региона призвали соблюдать повышенную осторожность.

Ранее в Уттар Прадеш волк убил пятилетнюю девочку. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером, когда семья находилась на улице и ужинала. Мать ненадолго ушла в дом за мобильным телефоном, и в этот момент волк набросился на ребенка и потащил ее в сторону лесного массива.

Отец и дядя девочки попытались преследовать животное, однако в темноте им не удалось догнать хищника. На следующий день тело ребенка обнаружили на поле с множественными травмами примерно в 800 метрах от дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:39
В Москве врачи избавили пациентку от опухоли яичника весом более 30 кг 
12:35
По делу Ларисы Долиной провели политологическую экспертизу
12:27
Ошибка при найме привела подростка в тюрьму для убийц, где она раскрыла преступление
12:20
Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о денежных переводах
12:16
В Финляндии призвали срочно открыть границу с Россией
12:08
Елка из прошлого: советские новогодние игрушки продают за сотни тысяч рублей

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем
В Судане потерпел крушение военный грузовой самолет ВС страны Ил-76
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео