Остались только кости: волк утащил младенца из дома, пока мать спала
Останки ребенка позже нашли в зарослях сахарного тростника.
Фото: www.globallookpress.com/Matthias Graben
В Индии волк утащил четырехмесячного младенца из дома, пока мать спала рядом
В индийском штате Уттар Прадеш зафиксирован очередной случай нападения волка на ребенка. Как сообщает The Indian Express, ночью хищник проник в дом в деревне Маллаханпурва и унес спящего четырехмесячного младенца. Мать проснулась от шума, однако успела лишь увидеть, как животное скрывается с ее ребенком.
Позднее останки младенца обнаружили в зарослях сахарного тростника примерно в одном километре от места происшествия. Это уже четвертое подобное нападение за последние десять дней в округе Кайзергандж.
Местные власти объявили о возобновлении поисковой операции. Для обнаружения хищников используют дроны с тепловизорами и фотоловушки. Жителей региона призвали соблюдать повышенную осторожность.
Ранее в Уттар Прадеш волк убил пятилетнюю девочку. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером, когда семья находилась на улице и ужинала. Мать ненадолго ушла в дом за мобильным телефоном, и в этот момент волк набросился на ребенка и потащил ее в сторону лесного массива.
Отец и дядя девочки попытались преследовать животное, однако в темноте им не удалось догнать хищника. На следующий день тело ребенка обнаружили на поле с множественными травмами примерно в 800 метрах от дома.
