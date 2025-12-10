Американский конгрессмен представил проект выхода США из НАТО

|
В документе отмечено, что членство в альянсе не отвечает интересам нацбезопасности Вашингтона.

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel, via www.imago-

Американский конгрессмен-республиканец Томас Мэсси представил проект выхода США из НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

Член конгресса отметил, что Организация Североатлантического договора — реликвия Холодной войны, созданная для противодействия СССР. Членство в ней больше не отвечает интересам национальной безопасности США. Деньги, которые Вашингтон тратил в рамках НАТО, должны быть направлены на защиту страны.

Представленный Мэсси проект требует, чтобы Президент США Дональд Трамп официально уведомил Брюссель о выходе из альянса, а также отмечает, что НАТО имеет достаточно экономических и военных ресурсов, чтобы защищать себя без поддержки Вашингтона.

Ранее Financial Times писал, что США, руководствуясь обновленной Стратегией национальной безопасности, могут пересмотреть свое участие в НАТО и пойти на сближение с РФ. Авторы статьи отмечали, что текущий внешнеполитический курс альянса вызывает раздражение у администрации Трампа.

