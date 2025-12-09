Последовательная реализация: США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией

FT: США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией

Соединенные Штаты, руководствуясь обновленной Стратегией национальной безопасности, могут пересмотреть свое участие в НАТО и пойти на сближение с Россией. Об этом пишет издание Financial Times.

В материале указывается, что новая доктрина передает Европе жесткий сигнал: Евросоюз должен скорректировать внешнеполитический курс, вызывающий раздражение у администрации президента США Дональда Трампа. В ином случае Вашингтон может изменить характер поддержки Североатлантического альянса.

«Если эту логику последовательно реализовать, результатом может стать выход США из НАТО, разрыв с действующими европейскими правительствами и стратегическое сближение с Россией», — говорится в публикации.

Ранее Politico сообщала, что новая Стратегия нацбезопасности США вызвала яркое недовольство среди европейских политиков, включая оценки, характеризующие документ как содержащий «очень тревожные» обвинения в адрес Европы. Издание также отмечало, что новые положения стратегии вызвали «ярость» у одного из неназванных европейских чиновников.

