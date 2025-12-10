Фортепиано упало на школьника в Приморском крае

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Ребенок госпитализирован с травмами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В школе Дальнереченска на 11-летнего ученика упало фортепиано. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Музыкальный инструмент рухнул на 11-летнего ребенка во время перемены, его госпитализировали с травмами. Работники прокуратуры проводят проверку, в ходе которой оценят бездействие должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности школьников.

Это уже не первый несчастный случай в школе за последнее время. В Краснодаре в ноябре организовали проверку после сообщений об отравлении учеников неизвестным газом.

Ранее в московских Раменках пятерых школьников госпитализировали с отравлением после того, как они запили транквилизаторы пивом. В образовательном учреждении провели внутреннее расследование по факту ЧП, сведения о происшествии были переданы в полицию.

Кроме того, 12 ноября ученик десятого класса одной из московских школ напал на учителя. По данным столичного департамента образования и науки, подросток несколько раз ударил женщину по голове во время перемены, ее госпитализировали с травмами.

