Элина Битюцкая
Самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Торговый центр Баянгол загорелся в Улан-Удэ

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Торговый центр «Баянгол» загорелся в Улан-Удэ. Об этом сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщает региональный главк МЧС, самостоятельно эвакуировались 50 человек, пятерым понадобилась медпомощь.

«Сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в торговом центре „Баянгол“ на улице Терешковой в Улан-Удэ. Самостоятельно эвакуировались 50 человек. За медицинской помощью обратились пятеро», — передает ведомство.

В устранении пожара задействованы 39 человек и 14 единиц техники.

Также 5-tv.ru рассказал, что фортепиано упало на школьника в Приморском крае. Ребенок госпитализирован с травмами. Музыкальный инструмент рухнул на 11-летнего ребенка во время перемены.

Ранее в московских Раменках пятерых несовершеннолетних школьников госпитализировали с отравлением после того, как они запили транквилизаторы пивом. Информация о произошедшем была передана в полицию. В образовательном учреждении провели внутреннее расследование по факту чрезвычайного происшествия.

