Торговый центр «Баянгол» загорелся в Улан-Удэ. Об этом сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщает региональный главк МЧС, самостоятельно эвакуировались 50 человек, пятерым понадобилась медпомощь.

«Сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в торговом центре „Баянгол“ на улице Терешковой в Улан-Удэ. Самостоятельно эвакуировались 50 человек. За медицинской помощью обратились пятеро», — передает ведомство.

В устранении пожара задействованы 39 человек и 14 единиц техники.

